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Oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı

Kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastaneye gittikten sonra yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen tiyatro sanatçısı Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı.
Oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçının durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Çağavi, Sürmeli'nin 27 Eylül'de hastanenin acil servisine başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik. Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli’nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek. Kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ali Sürmeli kimdir?

Kaynak: Haber Kaynağı
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