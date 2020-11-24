Oyuncu Devrim Parscan vefat etti

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçılarımızdan Devrim Parscan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bugüne kadar "Kurtlar Vadisi", "Bizim Aile", "Çiçek Taksi" ve "Kurtuluş" başta olmak üzere 100'e yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Devrim Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Parscan, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile geniş çevrelerce tanınmıştı.