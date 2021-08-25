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Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 
Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Oyuncu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Metin Çekmez sabah saatlerinde  Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 


METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

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