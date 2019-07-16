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Oyuncu Orhan Aydın serbest bırakıldı

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın (72), bir festivale katılmak için geldiği İzmir'in Urla ilçesinde, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Aydın savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Oyuncu Orhan Aydın serbest bırakıldı

Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye gelen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı. Gözaltına alındığını twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.

Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi. 

SERBEST BIRAKILDI

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Aydın, daha sonra serbest bırakıldı.

DHA'YA KONUŞTU

Adliye çıkışında DHA muhabirine konuşan Orhan Aydın, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye geldiğini belirterek, "Gece 01.00 uçağıyla geldim. 02.00 gibi Urla'ya ulaştım. Otelin karşısında bir yerde iki lokma bir şey yerken polis memurları gelerek, gözaltına aldı. Kalktık karakola gittik, ne olduğunu öğrenemedim. 7 saat adliyede bekledim, yaşım 64" dedi.

'HAKARET OLARAK ALGILAMIŞ'

Adliyede dosyanın ne olduğunu öğrendiğini belirten Aydın, "2016 yılında Esra Elönü olduğunu bildiğimiz gazeteci yazar hakkında paylaşılan görsel vardı. O görsel üzerinde yorum yapmıştım Twitter'da. Ben paylaşımda bulunmuşum, o hakaret olarak algılamış, dava açmış" diye konuştu.

Fransa, Gürcistan, Ermenistan ve Yunanistan yapımı bir projede başrol oynadığını belirten Aydın, bu nedenle sıklıkla yurt dışında giriş çıkış yapmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığını, Urla'ya gelince gözaltına alındığını söyledi. Aydın ayrıca, kendisinin ifadeye vermeye çağrıldığı tebligatın yanlış adrese gönderilmesi sonucu, çağrıya karşılık vermediği gerekçesiyle tutuklu olarak adliyeye götürüldüğünü ve konu hakkında ifadesine başvurulduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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