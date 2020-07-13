Oyuncu Ozan Güven hakkında 13,5 yıl hapis talebi

Oyuncu Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturmada, "hakaret", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarından Güven'in 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Ozan Güven "şüpheli", Deniz Bulutsuz ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, şüpheli Ozan Güven'in, "hakaret", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan ve İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Ozan Güven hakkında "yağma", Deniz Bulutsuz hakkında ise "tehdit" suçundan takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Basit yaralama dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi

Bu arada, Deniz Bulutsuz'un "şüpheli", Ozan Güven'in de "müşteki" olduğu "basit yaralama" suçundan açılan soruşturma dosyasının ise uzlaştırma bürosuna gönderildiği öğrenildi.