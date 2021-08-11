  • BIST 1.436,540
  • Altın 479,03
  • Dolar 8,6100
  • Euro 10,0750
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
»

Oyuncu Sabina Toziya vefat etti

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadını Hayriye Ana karakterini canlandıran Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu Sabina Toziya vefat etti

Oyuncunun vefatını senarist Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyurdu.

Usta oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1946'da dünyaya gelen Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin yanı sıra sinemada da "Bal Kaymak" ve "Annemin Yarası" filmlerinde rol aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:18
  • Taliban'ın ilerleyişi hızlandı! Bir kent daha düştü, yeni hedef Mezar-ı Şerif11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:14
  • Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:14
  • Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:13
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:10
  • Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:05
  • Ankara'da tehlikeli gerginlik: 100 kişilik grup işyerleri ve araçlara zarar verdi11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:00
  • 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verildi10 Ağustos 2021 Salı 16:41
  • Ülke karıştı! Başbakan Ahmed halkı savaşa çağırdı10 Ağustos 2021 Salı 16:40
  • Rize'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçesi çöktü10 Ağustos 2021 Salı 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti