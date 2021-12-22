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Oyuncu Sezai Aydın, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.
Oyuncu Sezai Aydın, son yolculuğuna uğurlandı

Aydın için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Camide, Sezai Aydın'ın çocukları Hüseyin Aydın, Arda Aydın ve İdil Cemre taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, sanatçının ailesi ve yakınları ile sevenleri katıldı.

Sanatçı Sezai Aydın'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Sezai Aydın kimdir?
Ankara'da 15 Şubat 1952'de dünyaya gelen Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını da sunan Sezai Aydın, aralarında "Ayı Yogi", "Rambo", "Rocky" ve "Fred Çakmaktaş" gibi karakterlerin de bulunduğu birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.

"Yahşi Cazibe", "Kınalı Kar" ve "Kaynanalar"ın da arasında bulunduğu birçok dizi ve sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.

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