  • BIST 2.006,39
  • Altın 792.98741
  • Dolar 13.8456
  • Euro 15.6263
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Oyuncu Sezai Aydın, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Sanatçının naaşı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Oyuncu Sezai Aydın, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı Sezai Aydın için yarın saat 10.30'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Sanatçının naaşı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak birçok yapımda rol aldı.

Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını da sunan Sezai Aydın, aralarında "Ayı Yogi", "Rambo", "Rocky" ve "Fred Çakmaktaş" gibi karakterlerin de bulunduğu birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.

"Yahşi Cazibe", "Kınalı Kar" ve "Kaynanalar"ın da arasında bulunduğu birçok dizi ve sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Aralık 2021 Salı 09:24
  • Davos Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2022 yazına ertelendi20 Aralık 2021 Pazartesi 16:31
  • AK Parti'den TÜSİAD'a 'Eski Türkiye' tepkisi!20 Aralık 2021 Pazartesi 16:25
  • Asgari ücrette vergi kanun teklifi Meclis'te20 Aralık 2021 Pazartesi 15:13
  • Uğur Şahin'den Omicron uyarısı: Yeni varyant 3. doz aşıdan kaçabilir20 Aralık 2021 Pazartesi 15:12
  • Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi20 Aralık 2021 Pazartesi 14:09
  • Terör örgütü PKK'ya darbe! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi20 Aralık 2021 Pazartesi 13:53
  • Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı20 Aralık 2021 Pazartesi 13:30
  • Avrasya Tüneli'ni 5 yılda 77 milyondan fazla araç kullandı20 Aralık 2021 Pazartesi 13:20
  • Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti20 Aralık 2021 Pazartesi 13:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti