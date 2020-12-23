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Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı

Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle dörder yıl sekizer aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.
Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası başladı

Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle dörder yıl sekizer aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Metin Akpınar ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Sağlık sorunlarını ve Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek duruşmaya gelmeyen Müjdat Gezen'i ise avukatları temsil etti.

Kimlik tespiti yapılan sanık Metin Akpınar, tiyatro sanatçısı olduğunu ve aylık 6 bin lira gelirinin bulunduğunu söyledi.

Savunmasını yapan sanık Metin Akpınar, şunları kaydetti:

"Ben kimliğim, bilgi birikimim ve karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşıma kadar geldim. Bunun 60 senesi de en az toplumun rahatına ayrılmıştır. Söz konusu programda bunlara dair, bilgimi, düşüncemi, kanaatlerimi söyledim. Silah altında zorla söylemedim. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız net ismiyle bir hedef gösterilmemiştir. Programda söylediğim sözler baskı altında olmadan, özgür irademle söylediğim sözlerdir. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim. Doğrudan Cumhurbaşkanı'na yönelik, onu hedef alan bir söz söylemedim. Beraatime karar verilmesini talep ederim."

Davada bir ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediği sorulan Akpınar, bunu kabul etmediğini söyledi.

Akpınar'ın avukatı İsmet Atilla Hekimoğlu, müvekkilinin katıldığı programda demokrasiden bahsettiğini savunarak, "Sözlerinin hedefi doğrudan Cumhurbaşkanı değildir. Ayrıca sözlerinde hakaret suçunun unsurları da yer almamaktadır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Sanık Müjdat Gezen'in avukatı Denez Şeren, müvekkilinin sağlık sorunları olduğu için duruşmaya katılamadığını belirterek, "Müvekkilim kronik bel fıtığı sorunu yaşıyor. Yürüyemiyor. Bu nedenle duruşmaya katılamadı. Bir sonraki celse hazır edeceğiz. Mazeretinin kabulüne karar verilmesini talep ederiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu, "Sanıklar hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Ayrıca davaya katılma talebimiz vardır." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.

Sanık Müjdat Gezen'in mazeretinin kabulüne karar veren mahkeme, avukatına müvekkilini hazır etmesi için bir sonraki celseye kadar süre verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanık Metin Akpınar'ın duruşmalardan vareste tutulma talebini de kabul ederek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Gezen ve Akpınar hakkında haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla kaldırılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan birer yıl ikişer aydan, dörder yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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