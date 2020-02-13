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Oyunsever 2 bin Başkentli Yenimahalle'de buluştu

Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu tarafından Yenimahalle Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen "GüestGO!" etkinliği Ankaralı oyunseverleri bir araya getirdi.
Oyunsever 2 bin Başkentli Yenimahalle'de buluştu

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğe 2 bine yakın Başkentli genç yoğun ilgi gösterdi.
Başkan Yaşar’dan Yenimahalli gençlere müjde
Yenimahalle Belediyesi e-Spor takımının da olduğunu hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemizdeki gençlerin gelişimine katkı sağlayacak her türlü etkinliğin içerisinde yer almak bize mutluluk veriyor. Kısa bir süre önce ASUS ile bir anlaşma yaptık. Kısa zaman içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksimiz içerisinde e-Spor bilgisayara odası kuruyoruz. Yenimahalleli genç sporcularımıza burada eğitim verecek, antrenman yapabilmelerine olanak sağlayacağız” dedi.

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Dijital oyunlara dair her şey

Ankaralı oyunseverleri bir araya getiren etkinlikte, Ahmet Sonuç (Jahrein), Tuna Akşen (Pintipanda), Ferit Karakaya'nın (Wtcn) da aralarında olduğu internet fenomenleri düzenlenen panellerde oyunseverlere deneyimlerini aktardı.
Öte yandan Türkiye e-Spor Federasyonu ve LÖSEV panellerine de ev sahipliği yapan etkinlikte, oyun firmalarının tanıtımlarıyla sektördeki yeni gelişmeler paylaşıldı. Etkinlikte çeşitli deneyim ve stant alanlarında turnuvalar düzenlenirken katılımcılar kurulan stantlarda yeni oyunları deneyimleme fırsatı buldu.
Rengarenk kostümler jüri karşısına çıktı
Cosplay kostüm yarışmasında boy gösteren çeşitli oyun ve filmlerden Sona, Monokuma, V From Cyberpunk, Hollow Knight, White Queen gibi karakterlerin kostüm tasarımları etkinliğe renk kattı.
 


 

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