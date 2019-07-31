Öz Ağaç-İş Genel Başkanı Tuncay Dolu'dan destek çağrısı

Mobilya Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli’nde konuşan Öz Ağaç-İş Genel Başkanı Dolu, dövizdeki dalgalanma ve yüksek faiz oranları nedeniyle sektörün büyük bir çıkmaza girdiğini belirterek, hükümetten acil destek istedi.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen "Mobilya Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli" gerçekleşti. Çankaya’daki bir otelde dün düzenlenen panele, Türk mobilya sektörünün yüzde 50’sini ulusal ve uluslararası pazarda temsil eden 100’e yakın mobilya üreticisi firmaların yöneticileri, çok sayıda bürokrat ve STK temsilcisi katıldı. Panelde sektörün sorunları dile getirerek, sektörün canlanması ve 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için hükümetten istenilen talepler ortak bir basın bildirisi ile duyurdu. Bildiriyi kamuoyu ile paylaşan Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, rekabet ve ihracatın arttırılması, kayıt dışı istihdam fazlalığı, maliyetlerin fazlalığı, nitelikli personelin yetişmemesi, KDV indirimi ve devlet teşviki gibi pek çok konuda hükümetten acil destek istediklerini belirtti.

FABRİKALAR KAPANMA NOKTASINA GELMİŞTİR

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, mobilya sektöründeki sorunlar ve talepler adına hazırlanan ortak bildiride özetle şunları söyledi: “Mobilya sektörü ekonomik olarak zor günlerden geçmektedir. Sektörümüzde kullanılan hammadde ve yarı mamul maddelerin yüzde 40’ı ithal edilmekte buna bağlı olarak döviz kurundaki dalgalanmalar ve faiz oranları dolayısıyla maliyetlerdeki artış sektörümüzü büyük bir çıkmaza sokmuştur. Üreticiler mecburen küçülmeye gitmekte hatta üretim durma fabrikalar kapatılma noktasına gelmiştir. Özellikle küçük ölçekli esnafta dayanma gücü kalmamıştır”

KDV İNDİRİMİ SÜREKLİ HALE GETİRİLMELİ

“Bu sebeple sektörde istihdam, üretim ve satışların artması için KDV indiriminin hammadde, mamul ve yarı mamul ürünlerin alımını da kapsayacak şekilde sürekli hale getirilmesini öncelikli olarak devletimizden talep ediyoruz. Ayrıca üretimin teşvik edilmesi için yeni fonların ve kaynakların oluşturulmasını, tüm bunların yapılırken de uluslararası uygulamalar ve ülke gerçeklerinin dikkate alınmasını da talep ediyoruz”

YENİDEN DÜZENLEME ŞART

Üreticiye kamu yükü oluşturan gelir vergisi, stopaj ve SGK primlerinde yine ülke gerçekleri dikkate alınarak yeniden düzenlemeye gidilmesini kaçınılmaz bir gerçek olarak görüyor ve kamu yükünün en aza indirgenmesini istiyoruz. Türkiye mobilya ihracatçılarının rekabet gücünün desteklenmesi, uluslararası finansman ve fuar imkânlarından yararlandırılması gerekmektedir, finans kaynakları konusunda destek talep ediyoruz. Firmalarımızın markalaşma, AR-GE ve tasarım çalışmaları desteklenmelidir”

KAYIT DIŞIYA ÖNLEM ALINMALI

“Merdiven altı dediğimiz mekânlarda imalat yapan firmalar için yaptırım uygulanmalı, altyapısı tamamlanmış küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri oluşturulması en acil alınması gereken önlemlerdendir. Kayıt dışı çalışan merdiven altı ve fason üretim yapan imalathaneler de bir an önce kayıt altına alınmalıdır. Kayıt dışı üretim oranının yüzde 60’lara, buna bağlı olarak da yine kayıt dışı istihdamın büyük oranlara ulaştığı mobilya sektöründe, üretimde ve istihdamda mutlaka uluslararası standartlar yakalanmalıdır”

ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANMALI

“Kaçak göçmenlerin çalıştırılması ve istihdam edilmesi konusunda mutlaka bir acil eylem planı yapılmalıdır. Ucuz iş gücü düşüncesiyle kaçak göçmenlerin çalıştırılması sektörümüz ve üretim kalitesi için büyük tehlike arz etmektedir”

20 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 2017’deki KDV indirimi ile artış gösteren ve 242 bine ulaşan sektörde çalışan sayısı ve TİM verilerine göre artan ihracat oranları, 2019 yılı ilk yarısında açıklanan verilere göre yaklaşık yüzde 10 azalmıştır. Yani 20 bin kalifiye eleman işsiz kalmıştır ve buna bağlı üretim ve ihracatta ciddi boyutta daralma yaşanmış, birçok üretici firma üretimini durdurmuştur. Mobilya sektörü 2023 hedefleri kapsamında yüzde 50 geride kalmıştır”

ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAK İSTİYORUZ

“Mobilya üreticileri olarak ülkemizi daha iyi temsil etmeyi, ekonomik olarak kalkındırmayı hedefliyoruz. Bu düşünce ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlara sektörümüz ile ilgili gerçekleştirdikleri yapıcı reformlar için teşekkür ediyor, ülke ekonomimizin zor zamanlardan geçtiği bugünlerde taleplerimizin bir an önce gerçekleştirilmesini istiyoruz."

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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