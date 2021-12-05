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Öz Ağaç-İş Sendikası’ndan Asgari Ücret Önerisi

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, 2022 yılı için belirlenecek asgari ücrete ilişkin öneride bulunarak, “Yüzde 75’ten aşağı belirlenecek olan bir zam oranı ülke gerçekleri ile örtüşmez” dedi. 
Öz Ağaç-İş Sendikası’ndan Asgari Ücret Önerisi

Ağaç, kâğıt ve mobilya iş kolunda faaliyet gösteren Öz Ağaç-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Tuncay Dolu, asgari ücrete ilişkin önerilerini aktardı.

Dolu, “Geldiğimiz ekonomik durumda asgari ücretliye yüzde 75’ten aşağı belirlenecek olan bir zam oranı ülke gerçekleri ile örtüşmez” diyerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çağrıda bulundu.

ÇALIŞANLARIMIZ EKONOMİK ZOR DURUMDA

Dolu, asgari ücretin belirlenmesinde esas alınması gerekenin TÜİK’in karma enflasyon sepetinin değil, temel gıda enflasyonundaki artış oranının olması gerektiğini vurguladı. Hayat pahalılığına dikkat çeken Dolu, "Geldiğimiz ekonomik durumda temel gıda ürünleri başta olmak üzere yaşanan hayat pahalılığı çalışanlarımızı ekonomik olarak zor duruma düşürmüştür. Bununla beraber son bir yıl içinde altın ve dolardaki yüzde 60 civarındaki artış doğrudan veya dolaylı olarak hayatın tüm alanlarını etkilemektedir" dedi.

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ÇALIŞANLAR AYIN SONUNU ZOR GETİRİYOR

"Son bir yıl içinde temel gıdadaki reel artış TÜİK’in paylaştığı artış oranından çok daha fazla olmuştur" ifadelerini kullanan Dolu, "En basiti geçen sene 1.25 TL olan ekmek fiyatı şuan 2.25 TL, et, tavuk, meyve, sebze, süt ürünlerindeki artış ise yıllık bazda yüzde 70’leri aşmış ve çalışanımızın maaşı enflasyon karşısında erimiştir. Şu durumda milyonlarca çalışanımızın aylık temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılaması zorlaşmış, az da olsa maaşımdan arttırayım, borçla, krediyle de olsa 'ev, araba sahibi olayım' düşüncesi hayal hatta imkânsız hale gelmiştir" diye konuştu.

İŞÇİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYİN

Dövizin yükselmesini gerekçe göstererek ürünlere zam üstüne zam yapanların işçi ücretlerinde de artışa gitmeleri gerektiğini öneren Dolu şunları söyledi: "Ülkemizin artan ihracat rakamları bizleri sevindirse de ihracatta kuvvetli dolar artışı ile büyüyen sanayici ve işverenler, değeri düşen ve zayıflayan Türk Lirası geliri olan çalışanlarını gelir seviyesi ve refah düzeyi olarak zayıflatmamalıdır, enflasyona karşı ezdirmemelidir. Maliyetler bahane edilerek ürünlere zam yapan sanayici ve işadamları, maliyetin bir unsuru olan işçi ücretlerine de diğer maliyetler kadar zam yapmalıdır. Aksi takdirde yurt içinde ürünlerini satacak müşteri bulamayacaktır."

YÜZDE 75'TEN AŞAĞISI KURTARMAZ

Hak-İş’e bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruyacağız” sözlerini hatırlatarak şunları kaydetti: "Asgari ücrette 3'er aylık dönemde en az yüzde 25 olmak üzere toplamda yüzde 75’ten aşağı olmayan bir asgari ücret artışı gereklidir. Yüzde 75’ten aşağı belirlenecek olan bir zam oranı hem ülke gerçekleri ile örtüşmez hem de büyük bir toplumsal bunalım ve kaosa kapı aralar."

GELİR VERGİSİ ALINMASIN

Asgari ücretliden gelir vergisi alınmaması talebinde bulunan Dolu şöyle devam etti: “Zam oranına ek olarak çalışanımızın refah payının yükselmesi adına da dar gelirlilerde büyük bir kambur haline gelen ve artık sürdürülebilir olmaktan uzak olan gelir vergisinin, asgari ücretliden kesin olarak alınmaması gereklidir. Diğer taraftan ücretlilerin kâbusu haline gelen gelir vergisi dilinmelerinde adil olarak yeniden düzenleme yapılması ve matrahın en az yüzde 100 artırılması şarttır. Biz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin de hükümetimizin de bu ekonomik sıkıntının farkında olduğunu biliyoruz ve yüzde 75’ten az olmaması kaydıyla çalışanlarımızı enflasyona karşı ezdirmeyecek bir oran da artış talep ediyoruz.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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