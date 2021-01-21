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Öz İplik-İş, kayıt dışıyla mücadele için sendikal örgütlenmenin artmasını istedi

Genel Başkan Rafi Ay, "Sendikaların olduğu yerde kayıt dışı çalışma ve kayıt dışı ekonomi olmaz. Kayıt dışı istihdamla etkin mücadelenin yolu sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından geçer" dedi.
Öz İplik-İş, kayıt dışıyla mücadele için sendikal örgütlenmenin artmasını istedi

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, kayıt dışı istihdamın artış eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, "Sendikaların olduğu yerde kayıt dışı çalışma ve kayıt dışı ekonomi olmaz. Kayıt dışı istihdamla etkin mücadelenin yolu sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından geçer." dedi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının geçen yılın temmuz verilerine göre sigortalı 14 milyon 251 bin işçiden sadece 1 milyon 946 binin sendikalı olduğunu vurguladı.

Türkiye'de işçilerin sendikalaşma oranının yüzde 13 civarında olduğuna dikkati çeken Ay, bu oranın Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin gerisinde olduğunu söyledi.

Çalışma hayatının temel sorunları arasında sendikasızlık ve kayıt dışı istihdamın ön sıralarda yer aldığını ifade eden Ay, şöyle konuştu:

"Ülkemizde kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında son yıllarda önemli adımlar atıldı ama buradaki oranımız hala çok yüksek. Bugün Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34 seviyesinde. Bu çalışan her 3 kişiden 1'inin kayıt dışı istihdamı demek. Kayıt dışıyla mücadele kapsamında birçok adım atılıyor ama asıl atılması gereken adım sendikal örgütlülüğün desteklenmesi olmalı. Sendikaların olduğu yerde kayıt dışı çalışma ve kayıt dışı ekonomi olmaz. Kayıt dışı istihdamla etkin mücadelenin yolu sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından geçer."

"Salgınla sendikanın önemi bir kez daha ortaya çıktı"
Devletin kayıt dışılık nedeniyle sigorta primlerinde vergi kaybına kadar birçok gelirden mahrum kaldığına dikkati çeken Ay, "Kayıt dışı istihdamın bir puan düşürülmesi ile ülke ekonomisine yılda 4 milyar lira civarında katkı sağlanıyor." diye konuştu.

"Dokuma, hazır giyim ve deri" iş kolunda kayıt dışı istihdam oranının yüksek olduğuna değinen Ay, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde sendikal örgütlenmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Emek kesiminin korunmasının en iyi yolu sendikadır. Salgın ortamında bile işçi çıkarma yasağına rağmen işten çıkarmalar oldu. Kısa çalışma varken ücretsiz izne çıkarılıp işçiler mağdur edildi. Ne yazık ki bu ihlaller sendikaların olmadığı işyerlerinde gerçekleşti."

Sendika olarak iş kollarındaki tüm çalışanların sendika güvencesine sahip olması için çabaladıklarını belirterek, "Önümüze çıkartılan tüm engellere rağmen sabır ve özveriyle yol almaya devam ediyoruz. Bunun neticesi olarak 2013 yılında 17 binlerde olan üye sayımızı bugün 35 binlere kadar yükselttik. Amacımız iş kolumuzun en büyük sendikası olmak." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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