  • BIST 1.507
  • Altın 449,514
  • Dolar 7,2703
  • Euro 8,9427
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Öz kızının çocuğunun babası olduğu DNA testiyle doğrulandı

Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, yapılan DNA testiyle E.K.'nin, H.A.'nın 2 yaşındaki çocuğunun babası olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Öz kızının çocuğunun babası olduğu DNA testiyle doğrulandı

Karpuzlu'nun kırsal Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilik yaparak geçimini sağlayan E.K.'nin, 5 çocuğundan biri olan Ö.K. (17), geçen 3 Ağustos akşamı inekleri sağacağını söyleyerek, evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti. Bir daha geri dönmedi. Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan baba, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yardım çağırısında bulundu.

KIZININ ŞOK İFADESİ TUTUKLATTI

Ö.K., 64 gün sonra Tekeler Mahallesi'ne 3 kilometre mesafedeki başka bir mahallede kaldığı evde jandarma tarafından bulundu. Ö.K., ifadesinde, evli olan ablası H.A.'ya öz babası E.K.'nin cinsel saldırda bulunduğunu,kendisine de saldırabileceğini düşündüğü için evden kaçtığını söyledi. Jandarma, babayı gözaltına aldı. İfadesine başvurulan H.A., öz babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu doğruladı. E.K. tutuklanırken, Ö.K. devlet korumasına alındı. 

22 YIL HAPSİ İSTENDİ

Tutuklu E.K. hakkında hazırlanan iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede E.K.'nin öz kızına 2017 yılının ağustos ayında "Sen bunu kimseye söylemeyeceksin, bunlar aramızda kalacak" diyerek, uyku ilacı verdiği ve tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı. 6 ay sonra H.A.'nın hamile olduğunun ortaya çıktığı, karnı şişen genç kadının olayı çevredekilerden saklamaya çalıştığı, doğum yaptıktan sonra da cinsel saldırıya uğradığı anlatıldı. H.A.'nın 2 yaşındaki çocuğuna yapılan DNA testinde babanın E.K. olduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede E.K.'nin ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adli Tıp: Aleyna Çakır'ın ölümü ası sonucu meydana gelmiştir07 Ocak 2021 Perşembe 13:07
  • Hava yoluyla geçen yıl yaklaşık 82 milyon yolcuya hizmet verildi07 Ocak 2021 Perşembe 13:04
  • Yunan sahil güvenlik unsurları ihlal ettikleri Türk kara sularından sürülerek çıkartıldı07 Ocak 2021 Perşembe 13:04
  • Jandarma Genel Komutanlığınca 2020'de 67 ton 251 kilo esrar ve 2 ton 398 kilo eroin ele geçirildi07 Ocak 2021 Perşembe 13:02
  • TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım07 Ocak 2021 Perşembe 13:02
  • Beyşehir Gölü'nü besleyen dereler kar yağışı bekliyor07 Ocak 2021 Perşembe 13:01
  • Bakan Soylu: Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor07 Ocak 2021 Perşembe 13:00
  • Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı07 Ocak 2021 Perşembe 13:00
  • ABD'de Kongre başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti07 Ocak 2021 Perşembe 11:49
  • Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı07 Ocak 2021 Perşembe 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti