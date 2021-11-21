Öz Taşıma-İş Sendikası 9 Yaşında

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 9. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, "Hiç taviz vermeden işçi kardeşlerimizin refaha kavuşmasını ve ücret adaletini sağlamak için mücadele ediyoruz” dedi.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, sendikasının 9. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Toruntay, Öz Taşıma-İş Sendikası'nın 21 Kasım 2012 yılında Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı olarak "Taşımacılık" iş kolunda kurulduğunu kaydetti.

"EMEK HAREKETİNİN ÖNCÜLERİNDENİZ"

Toruntay, “Dünya emek hareketinin saygın ve etkin bir üyesi olan HAK-İŞ Konfederasyonu, yarım yüzyıla yaklaşan tarihiyle, geçmişinden aldığı azim, kararlılık ve sabırla inandığı yolda yürümeye devam ediyor. HAK-İŞ Konfederasyonu bugün bütün işkollarındaki sendikaları, 81 il başkanlığı, KKTC Temsilciliği ve yüz binlerle milyona yürüyen büyük HAK-İŞ ailesiyle, ülkemizin en büyük konfederasyonlarından birisidir” dedi.

Öz Taşıma İş'in 9. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Toruntay, "Taşımacılık" iş kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunun sendikalı ve toplu sözleşmeden yararlanır hale getirmek için çabaladıklarını belirtti.

“İŞÇİLERİN HAKLARINI KORUYUP…”

Toruntay, "Sendikamız, kurulduğu günden bugüne kadar geçen zamanda ülkemizin dört bir yanında kadını erkeği, genci yaşlısı işçilerin alın teri, emeği, özverisi ve mücadelesi ile bugünlere gelmiştir. Millet sevgisi, vatan sevdası ve hizmet aşkıyla; milli değerlerimizi ve işçilerin haklarını koruyup mutlu, huzurlu ve refah içinde bir çalışma hayatı için birlik, beraberlik ve huzurlu bir toplum için mücadele etmiştir" diye konuştu.

"ÖNCELİK İŞÇİ"

Toruntay ayrıca şunları söyledi: "Öz Taşıma İş Sendikası ailesi olarak bizim misyonumuz, duruşumuz ve istikametimiz var. İlkemiz 'öncelikle işçimiz' diyerek; yol gösteren, hak eden ama hak ettiğini mutlaka alan bir sendikacılık anlayışıyla, sadece işkolumuzdaki değil tüm işçilerin sorunlarının çözümü ve haklarının geliştirilmesi için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tarihindeki sayısız örnekte gösterdiği gibi, sendikal mücadelede dayanışmanın yükseltilmesinden yanadır"

"OMUZ OMUZA VERİYORUZ"

"Hiç taviz vermeden ülkemizin bölünmez bütünlüğü, çocuklarımızın geleceği; ülkemiz insanlarının ve işçi kardeşlerimizin refaha kavuşmasını ve ücret adaletini sağlamak için mücadele ediyoruz. Geldiğimiz bu noktada adına hareket ettiğimiz kardeşimizin, arkadaşımızın fikrini, talebini, arzusunu, sorununu dinlemeden sözleşme taslağı hazırlamıyor, masada müzakere etmeden imza atmıyoruz. İşçilerimizle omuz omuza hareket ediyoruz."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA