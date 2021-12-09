Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Toruntay, asgari ücretin sosyal ücret olarak görülmesi gerektiğini söyledi

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, milyonlarca asgari ücretlinin yeni yılda beklediği zamlarla ilgili, asgari ücretin sosyal bir ücret olarak kabul edilip bu özelliği temel alarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, asgari ücret görüşmelerinde her giderin hesaba katılması gerektiğini söyledi. Toruntay, “Asgari ücretin Hak-iş, Türk-İş ve DİSK, tarafından birlikte hazırlanan ve imza altına alınan, asgari ücretle ilgili, ortak tespit edilen taleplerin, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, gelir dağılımında adaleti ve iyileştirmeyi temel alan, refahın geniş kitlelere yayılmasını amaçlayan bir yaklaşımla tespit edilmesi toplumsal huzur ve iş barışının sağlanması için gerekli olduğu açıkça bellidir” dedi.

Asgari ücret belirlenirken temel alınması gereken önemli nokta, zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımızın çarşı, pazar, market, elektrik, su, yakacak, kira, ulaşım kalemlerindeki her gider düşünülmelidir. Asgari ücretin, çalışanlar açısından neredeyse genel ücret haline geldiği oranlara yaklaşıyoruz. İç barışın, huzurun ve çalışma hayatındaki verimliliğin artırılması ve korunması için, üst gelir gruplarının fedakârlık yaparak, alt gelir grupları ve günü güne eklemekte büyük zorlukları olan asgari ücretlilerin durumları yaşanır hale getirilmelidir.

“ARA DÜZENLEMELERİ DE BEKLİYORUZ”

Asgari ücret belirlenirken, şüphesiz 2021 kayıpların telafisi yoluna gidilirken, 2022 yılındaki belirsizlikler, gelişebilecek yüksek enflasyona karşı 2022 sonuna kadar çalışanların gelirini koruyacak ara düzenlemeler de beklentilerimiz arasındadır. Asgari ücretin belirlenmesi müzakerelerinde göz önünde tutulması gereken öncelikli husus, çalışanların karşı karşıya bulundukları geçim koşullarıdır. Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.