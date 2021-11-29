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Öz Taşıma-İş Sendikası Başkanı’ndan Dünya Şoförler Günü mesajı

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay,”30 Kasım Dünya Şoförler Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı. 
Öz Taşıma-İş Sendikası Başkanı’ndan Dünya Şoförler Günü mesajı

Şoförlüğün, bir sanat, bir ihtiyaç, bir fedakârlık olduğunu ve özveri istediğini ifade eden Toruntay: “Dört teker üzerinde gecesini gündüzüne katıp ülke ekonomisinin kalkınmasında en büyük güç olan şoför kardeşlerimiz, ailesinin ve çocuklarının rızkı için pandemi sürecinde dahi gece gündüz demeden her türlü tehlikeyi göze alarak çalıştılar.” dedi.

Getirilen karantina ve sağlık taramaları uygulamaları gibi kısıtlamalar sebebiyle, uzun saatler hatta günler boyunca araçlarının içinden çıkmadan beklemek zorunda kalan şoförlerin çalışma hayatındaki zorluklarının altını çizen Toruntay şunları kaydetti: 

“Emeklerine ve tecrübelerine ihtiyacımız olan şoförlerin bu mesleği sürdürebilmeleri ve şoförlüğün gençler arasında da tercih edilmesi için birçok paydaşın ortak hedef doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Çalışma şartları iyileştirilmeli, şoförlüğün düşük sosyal statü olduğu algısı değiştirilmeli, kurumlar tarafından şoförlük mesleğine özel eğitimler düzenlenmelidir. En önemlisi bizler, şoförlük mesleğinin sadece erkeklerin yapacağı bir iş olarak görülmesinden rahatsızız. Hayatımızın her alanında olduğu gibi kadınların, taşıma sektöründe de yer alması bizleri mutlu ediyor. Sayıları az olsa da örgütlü olduğumuz belediyelerde kadın otobüs şoförü emekçi kardeşlerimiz çalışıyor. Bizler Öz Taşıma İş Sendikası Ailesi olarak,  kadınların da makinistliğe, tramvay sürücülüğüne, otobüs ya da taksi şoförlüğüne özendirilmesi gerektiğini savunuyor, bu sayede bu mesleklerin yeniden cazip hale geleceğine inanıyoruz.

Dünya her ne kadar dijitalleşme yolunda ilerlese de insan gücü ve insana duyulan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçektir. Sürücüsüz araçlar, otonom kamyonlar neredeyse her platformda dile getirilse bile unutulmamalı ki dünya hala insanların avucunun içindedir. Bu yüzden insanların şekillendirdiği bir dünyada sürücüsüz araçlar tasarlanıyor olsa dahi insanın varlığını göz ardı etmemek gerekir. 

Bu duygu ve düşüncelerle her türlü zor şartlar altında mesleğini ifa etmeye çalışan, hayatlarını yola adamış tüm emekçi kardeşlerimin bu özel gününü kutlar kazasız belasız bir yaşam sürmelerini temenni eder, araç ile helal kazanç peşinde koşan tüm şoför kardeşlerime işlerinde kolaylık dilerim.”

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