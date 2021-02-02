Ozan Kabak'ı yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Ozan Kabak'ın Schalke 04'ten 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanmasına ilişkin işlemlerin tamamlandığı belirtildi.

Transferine ilişkin işlemlerini Almanya'da tamamlayan Ozan Kabak'ın bu hafta içi Liverpool şehrine geleceğinin kaydedildiği açıklamada, genç futbolcunun Almanya'da Schalke 04'ün yanı sıra Stuttgart'ta forma giydiği, Galatasaray'da oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında da görev yaptığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Ozan Kabak'ın Liverpool'da 19 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Milli futbolcudan Schalke 04'e veda mesajı

Ozan Kabak, transferinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak paylaştığı mesajda, "Bir buçuk yılı aşkın süredir formasını giydiğim Schalke 04 Kulübünden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca mavi-beyaz renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Schalke 04 Kulübü en kısa zamanda layık olduğu yerlere gelecektir. Desteğini her zaman arkamda hissettiğim Schalke 04 taraftarlarına sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

Alman kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda Ozan Kabak için, "Ozan, sana gelecekte her şeyin en iyisini ve başarılarının devamını dileriz." dilekleri iletildi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp: Çok büyük bir yetenek

Liverpool'un resmi web sayfasında açıklamalarına yer verilen kulübün Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın genç yaşta Almanya'ya transfer olduğunu ve kimsenin onun "büyük yeteneği" konusunda şüphesinin bulunmadığını kaydetti.

Klopp, "O, sadece 20 yaşında. Almanya'da iki takımda görev aldı. Futbolcusu olduğu Schalke 04 ligde kötü durumda. Ozan için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorum çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu sunabiliriz. Biz onun için uygun bir futbol adımıyız." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak'ı "çok büyük bir yetenek" olarak niteleyen Klopp, genç futbolcuyla çalışmayı dört gözle beklediklerini bildirdi.