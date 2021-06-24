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Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e ziyaret

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra futbol hayatına Avrupa'da devam eden Ozan Kabak, Galatasaray Teknik Direkötrü Fatih Terim'i ziyaret etti.
Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e ziyaret

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da geçiren ve EURO 2020'de milli takım kadrosunda yer alan Ozan Kabak, eski takımı Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. 21 yaşındaki stoper, akşam antrenmanı öncesinde tecrübeli teknik adamla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademimizin gururlarından biri olan, eski futbolcumuz Ozan Kabak, akşam antrenmanı öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim'i ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

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