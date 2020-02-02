Ozan Tufan: Fenerbahçe şampiyon olacak

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Trabzonspor'a karşı aldıkları yenilginin ardından, sezon sonunda şampiyon olacakları sözünü verdi.

Spor Toto Süper Lig, Cemil Usta Sezonunun yirminci haftasında Trabzon'da karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Fenerbahçe derbisi, bordo mavilililerin 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR KAFİLEYİ KARŞILADI

Derbiden 2-1’lik yenilgiyle ayrılan ve aldığı bu sonuçla ligde dördüncü sırada bulunan Fenerbahçe kafilesi İstanbul’a döndü. Gece yarısı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen teknik heyet ve futbolcuları havalimanı çıkışında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Burada taraftarlara açıklamalarda bulunan kaptanlar Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan oldukça iddialı konuştu.

OZAN TUFAN: "ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

39 yaşındaki deneyimli kaptan Belözoğlu, "Her şeyden önce çok teşekkür ederiz, buraya gelip yanımızda olduğunuzu gösterdiğiniz için sonuna kadar mücadele edeceğiz, sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadale edeceğiz" ifadelerini kullanırken 24 yaşındaki genç kaptan Ozan Tufan, "Bugün için herkesten özür dileriz, Emre abinin de dediği gibi terimizin son damlasına kadar mücadale edip sene sonunda şampiyon olacağız" dedi. Taraftarların desteğiyle takım otobüsüne binen sarı lacivertli kafile, Can Bartu Tesislerine geçti.