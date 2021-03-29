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Ozan Tufan: Oynamak istediğim yer Premier Lig

Milli oyuncu Ozan Tufan, “Her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum."dedi.
Ozan Tufan: Oynamak istediğim yer Premier Lig

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3’üncü maçında Türkiye, yarın saat 21.45’te Letonya’yı konuk edecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşma öncesinde milli takım ve Fenerbahçe’nin yıldız ismi Ozan Tufan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grupta favori olarak görülmedikleri halde mücadele ederek ilk 2 maçta 2 galibiyet aldıklarını hatırlatan 26 yaşındaki orta saha, “Çok güzel bir ekibimiz, kadromuz ve değerli bir hocamız var. Bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Katkı sağladığım için çok mutluyum. Kağıt üzerinde dünya basınında çok favori gözükmesek de en iyi şekilde mücadele ederek 2 maçtan da galibiyetle ayrıldık. Bunun için mutlu ve gururluyuz. Ben de takıma ve ülkeme katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Hocama verdiği görevlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞENOL HOCA DOĞRU YOLU SEÇMEME SEBEP OLAN İNSANLARDAN BİRİ”

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in futbolundaki etkisine dikkat çeken Ozan Tufan, “Bursaspor zamanında beraber çalıştığım hocam, o zaman da bana büyük katkıları oldu, doğru yolu seçmeme sebep olan insanlardan biri. Buraya geldiğim zaman da beni en iyi şekilde maça konsantre edip, en iyi şekilde hazırlayıp sahaya sürdüğünde ben de hem ülkem hem de onun için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Kendimi rahat hissettirdiği için bana, maç içinde hem skora katkım oluyor hem de takımıma katkım oluyor” dedi.

"KENDİMİ İKİ YÖNLÜ OYNAMAYA ALIŞTIRIYORUM"

Kendisini iki yönlü olarak oynamaya alıştırdığını aktaran Ozan Tufan, “Şu anda oynadığım mevkide kendimi iyi hissediyorum. Çünkü kendimi iki yönlü oynamaya alıştırıyorum. Daha fazla bunu yapabilmek için gayret gösteriyorum. Bunu da eksiklerim olmasına rağmen yapabildiğimi düşünüyorum. Tabii ki zaman zaman hem kulübümde hem de milli takımda sıkıntılar olabiliyor. Nerede görev verilirse oynamak istiyorum. Bu hiç sıkıntı değil. Sağ bekte de oynadım, stoperde de oynadım, sol bek de oynadım hocam zamanında. Nerede görev verilirse sıkıntı değil. Önemli olan burada milli takımımızın başarısı. Benim için fark etmiyor” şeklinde konuştu.

“OYNAMAK İSTEDİĞİM YER PREMIER LİG”

Premier Lig’de oynama isteğini dile getiren Ozan Tufan, “Hocamın dediği gibi daha yeni başlıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir turnuvamız var. Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir” diye konuştu.

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