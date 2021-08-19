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Ozan Tufan transferi resmen açıklandı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını açıkladı.
Ozan Tufan transferi resmen açıklandı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Watford'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan." ifadeleri kullanıldı.

Watford, Ozan Tufan transferini bu video ile duyurdu.

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