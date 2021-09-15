Özbek hasta, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Özbekistan'da ameliyatı zor olduğu için böbreklerindeki taşla yaşaması gerektiği söylenen Abdurashıd Tıllaev (43), Ankara'da geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Özbekistan'da yaşayan Abdurashıd Tıllaev, rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede iki böbreğinde taş bulunduğunu öğrendi. Doktorlar, Tıllaev'e taşları almanın zor olduğunu, bununla yaşaması gerektiğini ve yakın zamanda diyalize girebileceğini söyledi. Tıllaev, bunun üzerine internette yaptığı araştırmada Üroloji Uzmanı, Uluslararası Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Derneği Başkanı Yaşar Özgök'e ulaştı. Tetkiklerini Özgök'e gönderen Tıllaev, 1 Temmuz'da Ankara'ya geldi. Üroloji Uzmanı Özgök'ün yaptığı tetkik ve incelemelerin ardından Tıllaev'ın hemen ameliyata alınmasına karar verildi. Ameliyata alınan Tıllaev'ın önce sağ böbreğindeki taş çıkarıldı. Yaklaşık 2 ay sonra yeniden ameliyata alınan Tıllaev'ın bu kez sol böbreğindeki taş çıkarıldı. Sol böbrekten çıkan 'geyik boynuzu' şeklinde ve 12 santim büyüklüğündeki taş dikkat çekti. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Tıllaev, yakın zamanda ülkesine dönecek.



'1.5 SAAT SÜRDÜ'

Üroloji Uzmanı Yaşar Özgök, hastanın her iki böbreğinin tamamen taşlarla dolduğunu belirterek, "Bu taşlar için müracaat ediyor. Bu taşların almanın çok zor olduğunu, bununla yaşaması gerektiğini, çok kısa zamanda da diyalize gidebileceğini söylüyorlar. Bir başka doktora gidiyor, bu taşları aldığı zaman yüzde 80 böbreği alma ihtimali olduğunu söyleniyor sonra çaresiz kalıyorlar, araştırma yapıyorlar ve bana ulaştılar. Kendilerini Türkiye'ye çağırdık. Önce bir taraftaki taşı aldık sonra diğer taraftaki taşı aldık. Bu işlemi çalışır böbrek üzerinde yaptık ve 1,5 saat sürdü. Normalde 6-7 saat sürebilecek bir operasyon. Karın içine girmeden, zarın arka tarafından hiç bağırsaklara dokunmadan direkt boşluktan ameliyatı yaptık. Bu da hastanın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor" dedi.

'BU TAŞ NADİR GÖRÜLÜR'

Taşı parçalamadan, böbreğe zarar vermeden çıkardıklarını kaydeden Özgök, "Taşın özelliği şu; böbreğin şeklini almış olması. Bu taş nadir görülür. Tıp literatüründe biz buna 'staghorn' taş, Türkçesi 'geyik boynuzu' taş deriz. Yaklaşık 12-13 santim büyüklüğünde. Sadece böbreğin üzerinde küçük bir kesi yaparak bu taşı aldık. Diğer taşın da büyüklüğü bu şekildeydi. Bunun yanı sıra hastanın 2 tane daha küçük taşı vardı. Bunları da aldık hastadan. Hastanın genel durumu iyi, bir sıkıntısı yok, bizimle konuşabiliyor. Yakın zamanda taburcu edip, ülkesine yolcu edeceğiz" diye konuştu.

Üroloji Uzmanı Özgök, hastanın 'geyik boynuzu' şeklindeki taşı ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Taşı hastaya geri vereceğiz ama taşın analizini yapacağız çünkü bu tür hastalarda analizi yapıp diyetini vermezseniz bu hastalarda taş hemen oluşur. Onun için de bunu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Orada bakıp taşın özelliklerini söyleyecekler. Ona göre diyet vereceğiz" dedi.

Özbek Tıllaev ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Allah hocalarımızdan razı olsun. Türkiye'de sağlığıma kavuştum" dedi.