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Özbekistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini nisan ayında başlatacak

Özbekistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama sürecini nisan ayında başlatmayı planlıyor.
Özbekistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini nisan ayında başlatacak

Özbekistan Sıhhi ve Epidemiyolojik Refah Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, yaptığı açıklamada, ülkede aşıların taşınacağı ve muhafaza edileceği özel araç ve soğutucuların hazırlandığını kaydetti. 

Atabekov, bu nedenle ülkede Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin nisan ayında başlayacağını söyledi.

Hükümet, Pfizer/BioNTech aşısından 100 bin doz sipariş verildiğini duyurmuştu.

Ülkede Rus aşısı Sputnik V'nin hızlandırılmış tescil süreci de devam ediyor.

Çin’in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketince geliştirilen aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri sürüyor.

Kovid-19 vakasının ilk defa Mart 2020’de görüldüğü Özbekistan’da, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 39 artarak 78 bin 510’a, virüsten iyileşenlerin sayısı 85 artarak 76 bin 997’ye çıktı.

Hastanelerde 892 kişinin tedavisi sürerken, şimdiye kadar 621 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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