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Özbek'ten Galatasaray'a haciz

Dursun Özbek’in haciz işlemi G.Saray ile Bankalar Birliği arasındaki borç yapılandırması görüşmelerini de durdurdu.
Özbek'ten Galatasaray'a haciz

Emlak Konut GYO ile yaptığı tarihi anlaşma ile Florya Metin Oktay Tesisleri arazisini 157 milyon TL’ye kulübe kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Galatasaray Yönetim Kurulu’nun bu sevinci kısa sürdü. Sarı kırmızılı kulüpten 20 milyon Euro alacağı bulunan eski başkan Dursun Özbek, 6 Aralık 2019 tarihinde kulübün taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına haciz koydurdu. Özbek, bu girişimini Galatasaray yöneticileriyle borç yapılandırması konusunda görüşmeler yapan Bankalar Konsorsiyumu’na da bir yazıyla bildirdi.

YASAL SÜREÇ 6 ARALIK'TA BAŞLADI

Hürriyet'in haberine göre, Dursun Özbek’in sahibi olduğu Özbek Turizm tarafından 9 Aralık’ta gönderilen ‘Konsorsiyum Bankaları Dikkatine’ başlıklı yazıda, “Ocak 2018 itibarı ile şirketimiz kulüpten 20 milyon Euro alacaklı durumdadır. Galatasaray Yönetim Kurulu tarafından 17 Ekim 2019 tarihinde tarafımıza sunulan, 2022 yılına kadar uzanan ve herhangi bir faiz içermeyen 3 yıllık ödeme planı şirketimiz tarafından sunulduğu şekli ile kabul edilmiştir. 5 Aralık 2019’a kadar geçen 1.5 aylık süre zarfında şirketimizin bu mutabakatın yazılı protokole dönüştürülmesi konusundaki tüm başvuru ve talepleri Galatasaray Yönetim Kurulu tarafından cevapsız bırakılmıştır. Konunun çözümü ulaştırılamaması şirketimizi 6 Aralık 2019 tarihinde yasal süreç başlatmak zorunda bırakmıştır” ifadeleri kullanıldı.



RİVA-FLORYA PROJESİ DE TEMİNATTI

Yazıda, söz konusu borcun Bankalar Birliği ile yapılan yeniden yapılandırma sürecine dahil edilmediği belirtilerek şöyle devam edildi: “Alacaklarımızın teminatı olan, kulübün Emlak Konut GYO ile yapmış olduğu Riva-Florya projesinin iptal edilmesi sonrası tarafımıza verilen temliğin ortadan kalkmasıdır. Yasal zorunluluktan dolayı kulübün taşınır ve taşınmaz varlıklarına haciz işlemi başlatılmıştır. 17 Ekim’de bildirilen ödeme planına uygun yeni teminatlar içeren bir resmi protokolün olmaması halinde başlatılan süreci G.Saray varlıkları üzerinde satış da dahil olmak üzere devam ettirememekten başka seçeneğimiz kalmadı.”

CENGİZ BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Özbek'in hamlesi, Bankalar Birliği ile borç yapılandırması görüşmelerini durdururken, yönetim sorunu çözmek için harekete geçti. Başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, haciz işlemini durdurması için Özbek’le görüştü ancak anlaşılamadı. Olay nedeniyle kızgın olan başkan Mustafa Cengiz’in ise bir basın toplantısıyla belgeleri ortaya koyacağı belirtildi. Cengiz yönetimi, Özbek’in seçimi kaybetmesi üzerine 22 Ocak’ta bir senet düzenleyip üzerine 16 Ocak 2018 tarihini atıp, kulübe ipotek getirdiğini iddia etmişti.

CENGİZ DÖNEMİNİ SUÇLADI

Başkanlığı döneminde Galatasaray Kulübü’ne yaklaşık 20 milyon Euro kasa kolaylığı sağladığını belirten Dursun Özbek, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ile defalarca görüşmelerine rağmen, paranın geri ödenmesi konusunda en ufak bir adım atılmadığını bildirdi. Özbek, son çare olarak haciz işlemini başlatmak zorunda kaldığını da belirtti.

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