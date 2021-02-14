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Özel çocuklara özel eğitim

Mamak Belediyesi, down sendromlu ve otizmli çocuklar için Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda cimnastik eğitimi veriyor. 
Özel çocuklara özel eğitim

Öğretmenleri gözetiminde spor yapan, resim, boyama ve çeşitli etkinliklere katılan özel çocuklar, enerjisini atıp, rahatlamış olarak evine dönüyor. Verilen eğitimlerle çocukların hem kendilerini geliştirdiğine hem de psikolojik olarak rahatladıklarına değinen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Özel çocuklarımızın hem zamanlarını iyi değerlendirmeleri hem de toplumla kaynaşmaları, becerilerini artırmaları noktasında belediye olarak faaliyetler yürütüyoruz. Çocukları, ailelerini bu şekilde mutlu görmek bizleri de çok sevindiriyor” dedi.

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Otizmli çocuklara spor desteği
Özel çocukların jimnastik dersine katıldığı eğitimlerde çocuklar denge parkuru ve sıçrama parkuru gibi alanlarda da çalışmalar yapıyor.  Otizmli ve down sendromlu çocuklarla verilen derslerde yapılan etkinliklerle birçok çocuğun hareket ve denge kabiliyeti gelişirken sosyalleşmesi de sağlanıyor. Bu kapsamda derslere katılan çocuklar hem spor yapıyor hem de müzik eşliğinde gönüllerince eğleniyor. Çocuklara eğitim veren Hidayet Türkoğlu Spor Salonu Cİmnastik Eğitmenleri de, çok hırçın ve hiperaktif bir şekilde merkeze alınan çocukların, yorulmuş, sakinlemiş, sükunetli halde aileye teslim edildiğini kaydederek, "Hırçın tavırlar sergileyen, kendini ifade edemeyen çocuklar vardı. Spor sayesinde bunların üstesinden geldik.  Aileler de çocuklarının toplum içerisinde yer almasından dolayı çok mutlu oluyorlar. Başkanımız Murat Köse’ye desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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