  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

Özel Ege Lisesi, 30’uncu dönem mezunlarını uğurladı

Özel Ege Lisesi, 30’uncu dönem mezunlarını büyük bir coşkuyla uğurladı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edildiği mezuniyet töreni, mezun öğrencilerden oluşan müzik grubunun verdiği konserle sona erdi.
Özel Ege Lisesi, 30’uncu dönem mezunlarını uğurladı

Özel Ege Lisesi 30. dönem mezunlarını büyük bir coşkuyla uğurladı. Okul birincisi olan Yamaç Ömür’e diplomasını Özel Ege Lisesi Kurucu Temsilcisi Yansı Eraslan verdi. Okul birincisi Yamaç Ömür, Özel Ege Lisesi Müdürü Aylin Musluoğlu ile yaş kütüğüne plaket çaktı. Selin Safa okul ikincisi olurken Polat Pordoğan ise okul üçüncüsü oldu.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini, faaliyetlerini 2014 yılından bu yana sürdüren Eraslan Vakfı adına Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ebru Eraslan takdim etti. Gece, mezun öğrencilerden oluşan müzik grubunun verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özvar: Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak27 Ağustos 2021 Cuma 09:35
  • Bakanlıktan öğrencilere sportif destek26 Ağustos 2021 Perşembe 14:12
  • Bakan Özer'den öğretmenler için mazeret tayini açıklaması26 Ağustos 2021 Perşembe 10:57
  • MEB, 260 fizyoterapist alacak26 Ağustos 2021 Perşembe 10:27
  • Yeni dönem öncesi uzmanından ailelere uyarı26 Ağustos 2021 Perşembe 10:25
  • AKEV’den down sendromlu çocuklara destek26 Ağustos 2021 Perşembe 10:24
  • YÖK Başkanı Özvar, rektörlerle bir araya gelecek26 Ağustos 2021 Perşembe 09:20
  • Ferrero Fındık ve TEGV’den çocuklar için iş birliği25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:55
  • Öğretmenlerin yüzde 83'ü aşı oldu25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:35
  • Bakan Özer: 6 Eylül'de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti