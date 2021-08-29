Özel Ege Lisesi, 30’uncu dönem mezunlarını uğurladı

Özel Ege Lisesi, 30’uncu dönem mezunlarını büyük bir coşkuyla uğurladı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edildiği mezuniyet töreni, mezun öğrencilerden oluşan müzik grubunun verdiği konserle sona erdi.

Özel Ege Lisesi 30. dönem mezunlarını büyük bir coşkuyla uğurladı. Okul birincisi olan Yamaç Ömür’e diplomasını Özel Ege Lisesi Kurucu Temsilcisi Yansı Eraslan verdi. Okul birincisi Yamaç Ömür, Özel Ege Lisesi Müdürü Aylin Musluoğlu ile yaş kütüğüne plaket çaktı. Selin Safa okul ikincisi olurken Polat Pordoğan ise okul üçüncüsü oldu.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini, faaliyetlerini 2014 yılından bu yana sürdüren Eraslan Vakfı adına Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ebru Eraslan takdim etti. Gece, mezun öğrencilerden oluşan müzik grubunun verdiği konserle sona erdi.