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Özel harekat polisleri afetlerde de vatandaşın yardımına koşacak

Deprem başta olmak üzere afetlerle mücadele çalışmalarına destek amacıyla Sakarya'da AFAD bünyesinde özel eğitimden geçirilen polis özel harekat personeli, arama ve kurtarma faaliyetlerinde daha etkin rol alacak.
Özel harekat polisleri afetlerde de vatandaşın yardımına koşacak

Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü bünyesinde deprem ve diğer afetlerle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla özel eğitimden geçirilen özel harekat polisleri, arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla afetlere daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği kapsamında özel harekat polislerine mart ayında eğitim verilmeye başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Sakarya, Ankara, İstanbul ve Bursa'da ara verilen eğitimler, normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı. Sapanca ilçesindeki AFAD Arama Kurtarma Birliğinde gerçekleşen eğitimlerde, polis özel harekat polisleri AFAD uzmanları eşliğinde afet ve acil durumlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini öğreniyor.

Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdür Vekili Mustafa Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla mart ayında eğitimlere başladığını söyledi.

Özel harekat personelinin eğitimlerinin 6 modülden oluştuğu bilgisini veren Avcı, "Bu modüller; farkındalık eğitimi, Hazmat KBRN eğitimi, enkaza, sahaya giriş ve Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (İNSARAG ) eğitimleri, CPS pusula harita eğitimleri, yüksek katlardan tahliye, ip düğüm, dik açılardan iniş çıkış ve hava hattı eğitimleri gibi eğitimlerden oluşuyor. Bu modüllerin her biri, birer hafta sürüyor. Her haftanın sonunda da tatbikat ve yazılı sınav yapılıyor. Bu sınavlardan başarılı olanlar ise bir sonraki modüle geçmeye hak kazanıyor." diye konuştu.

Amaç afete daha hızlı ve etkin müdahale etmek
Bu eğitimlerin Sakarya, Ankara, İstanbul ve Bursa birliklerinde verildiğini aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Bu eğitimlerle olası afet ve acil durumlarda AFAD personeliyle emniyet müdürlüğü personelimizin de bize destek olmasını, birlikte koordinasyon içinde çalışmayı amaçlıyoruz. Afete daha hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla sayın Bakanımızın talimatı doğrultusunda eğitimler başlamıştır. Bu eğitimler birlik müdürlüklerimizdeki uzman personel tarafından veriliyor."

Avcı, Türkiye genelinde ilk etapta 2 bin personele eğitim verilmesinin planlandığını belirterek, ilk eğitimlerin ekim ayında bitmesinin planlandığını ancak pandemi nedeniyle bu sürecin uzayabileceğini kaydetti.

Birlikte, haftada 20 kadar personele eğitim verebildiklerini anlatan Avcı, "Buradaki eğitimlerde enkaza nasıl girileceği, yaralı ve kazazedenin nasıl çıkarılması gerektiği, çıkarıldıktan sonraki prosedürlerin ne olması gerektiğiyle ilgili eğitimler veriliyor. KBRN Hazmat ile ilgili eğitim veriyoruz. KBRN de bir enkaza nasıl yaklaşması gerektiği, orada gaz olabilir, kimyasal olabilir, bunların bilincine varması gerekiyor ve müdahale ederken tüm bu şartları bilmesi gerekiyor. Çünkü personel kendini tehlikeye atmamalı, öncelik kendi güvenliği olmalı." ifadelerini kullandı.

Sakarya AFAD'da eğitim gören görevli polis memurları da olası bir afet durumunda AFAD'a takviye güç olmak için uzman ekiplerden eğitim aldıklarını ve eğitimde öğrendikleri bilgilerin arazide çok yardımı dokunacağını belirttiler.

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