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Özel harekatın nefes kesen tatbikatı havadan görüntülendi

Özel harekatın nefes kesen tatbikatı havadan görüntülendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla eğitim tatbikatı yaptı.
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