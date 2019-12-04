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Özel harekatın nefes kesen tatbikatı havadan görüntülendi
Özel harekatın nefes kesen tatbikatı havadan görüntülendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla eğitim tatbikatı yaptı.
04 Aralık 2019 Çarşamba 09:21
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.