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Özel harekatın 'operasyon aracı' dakikalarla yarışıyor

Özel harekat polislerinin güvenliğini sağlayan ve hızını artıran iki araç, işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. 'Ejder'le mayına ve roketli saldırılara karşı korunan polisler, operasyon aracıyla 1 dakika içerisinde görev için çıkış yapabiliyor.
Özel harekatın 'operasyon aracı' dakikalarla yarışıyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki iki araç, polislere güvenlik ve hız anlamında büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle sınır illerindeki operasyonlarda mayından roketli saldırıya kadar her türlü tehlikeye karşı donanımlı 'Ejder' isimli araç, 16 tonluk ağırlığı ve tamamen ağır zırh kaplamasıyla ön plana çıkıyor. Patlamaz tekerlekleriyle her türlü arazide hareket etme kabiliyeti olan bu araç, 9 personeli aynı anda operasyon yapılacak bölgeye götürebiliyor. İçerisinde yerli ve milli kuleleri barındıran bu aracın üzerine ağır silahlar monte edilebiliyor. Silahlar kamera sistemiyle kontrol edilip araç içindeki kumanda masasından ateşlenebiliyor. Gece görüş sistemine ek olarak termal kamera da barındıran araç, saatte 120 kilometre hız yapabiliyor.

SADECE ANTALYA'DA VAR

Ejder Türkiye genelinde özel harekat polisleri için hizmete sunulmuş olsa da İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın özel olarak tasarlattığı operasyon aracı ise sadece Antalya'da bulunuyor. Bu araç bir ihbar gelmesi halinde özel harekat polislerine zamandan tasarruf imkanı sağlıyor. Özel harekat şube müdürlüğü bahçesinde park halinde bekleyen bu araç, 9 kişi kapasitesine sahip. İçerisinde özel oluşturulan bölmelerde bir polisin ihtiyacı olan her türlü silah ve tabanca, mermi, koçbaşı gibi en ince ayrıntısına kadar tüm mühimmat hazırda bekliyor. İhbar gelmesi halinde 9 kişilik polis timi binadan çıkıp bu araca binerek yolda silah hazırlığını yapıyor. Böylece 1 dakika içerisinde ihbarda bulunulan adrese çıkış yapılabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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