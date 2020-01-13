Özel hastaneler check up kampanya, reklam yapabilir mi?

Özel hastanelerin check up kampanyası düzenlemesi, reklam yapması yasal mı? Örneğin bir giyim mağazası gibi “1 alana 1 bedava” türünden “1 muayeneye 1 muayene bedava” çığırtkanlığı yapabilir mi? Bu indirimli muayeneler ne kadar güvenilir?

Özel hastaneler “ kampanya ” düzenleyebilir mi?

Örneğin bir giyim mağazası gibi “1 alana 1 bedava” türünden “1 muayeneye 1 muayene bedava” çığırtkanlığı yapabilir mi?

Yapabiliyor ise, sağlık sektörünün geldiği nokta bakımından bunu nasıl yorumlamalı?

Bu iyi bir gösterge mi, yoksa kötü bir durum mu olur?

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Check up kampanyası!

Gazetemiz yazarı Ferit Atmaca, özel hastanelerin check up gibi kampanyaları konusunda çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Ferit Atmaca'nın özel bir hastaneden arandığını anlatarak başladığı yazısı şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde özel bir hastaneden arandım.

Cep telefonu numaram ve adıma, soyadıma nasıl ulaştıkları, bu bilgileri bu gibi işler için nasıl tutabildikleri konusunu geçtim…

Telefonda bana reklamını yaptıkları “kampanya” hayli garibime gitti.Dedikleri şu:

“Dev bir kampanya yapıyoruz. Siz de bu kampanyadan yararlanmak ister misiniz?”

“Hadi şöyle şöyle bir hastalığınız var da haberdar değilseniz, bunun açığa çıkmasını istemez misiniz? Tedavilerde erken teşhis çok önemli biliyorsunuz…”

Şuymuş kampanyaları:

Tahlil, tarama testleri ve birkaç alanda muayene içeren “ Gold Paket ” sadece 295 TL imiş ve bu normalde 1000 TL’lik bir hizmetmiş.

Biraz daha geniş kapsamlı tahlil, tarama testleri ve birkaç alanda muayene içeren “ Platin Paket ” ise sadece 495 TL imiş ve bu da normalde 1500 TL’lik bir hizmetmiş.

Tüm testler, kontrol ve muayeneler yarım günde bitiyormuş. 1 haftaya kadar da sonuçlar çıkıyormuş.

Sonuçlara göre doktorları “şöyle bir rahatsızlığınız var/olabilir” veya “hiçbir rahatsızlığınız yok” teşhislerinde bulunuyormuş.

Sonuç birinci şık ise, teşhise göre tedaviye başlanabiliyormuş. Tabi bundan sonra yapılacak tüm işlemler normal fiyattan devam ediyormuş…

Bunları dinledikten sonra teşekkür edip, kapatmak istedim telefonu.

“İlginizi çekti mi, kampanyamızdan yararlanacak mısınız” diye sordu bayan.

“Gerek görürsem ararım bu numarayı” dedim.

“Bu numarayı aradığınızda … olan adımı verirseniz sevinirim” dedi, kapattık.

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Şimdi birinci sorum şu:

Burada bir gariplik yok mu?

Hastaneler nasıl olur da “bir alana bir bedava” özetinde “kampanya” pazarlayabilir?

İnsan sağlığı sözkonusu.

İnsan sağlığı üzerinden ticaret yapılır mı?

İkinci sorum şu:

Normalde 1000 TL, 1500 TL olduğu söylenen bir sağlık kontrolü hizmeti nasıl 295 TL’ye, 495 TL’ye indirilebiliyor?

Yukarıda içeriğini aktardığım Gold Paket hizmetlerinde 295 TL, Platin Paket hizmetlerinde 495 TL kurtarıyor ise, normali olan 1000 TL, 1500 TL çok pahalı olmuş olmuyor mu?

Sundukları “normal” ve “kampanyalı” fiyatları bu şekilde olan hastanelerin verdiği hizmete güvenilebilir mi?

Son sorum da şu:

Hastanelerin bu şekilde “kampanya” yapmaları yasal mıdır?

Hadi “kampanya” konusunda yasal boşluk var diyelim, telefonla vatandaşlara bu “kampanya”nın çığırtkanlığını yapmaları “reklam”a girmez mi, sağlıkta “reklam” yasak değil mi?

1219 Sayılı kanun yani Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ’un 24. Maddesine göre, hastanelerin-doktorların adları, uzmanlık alanları, hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatleri dışında ilan, reklam, vesaire yapmaları kesinlikle yasaktır.

Özel Hastaneler Yönetmeliği ’nde de “reklam”a kapı aralayan bir madde yoktur.

Aksine 60. Madde’de açıkça “Özel hastanelerin tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik” tanıtım yapamayacaklarının altı çizilmektedir.

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İşini hakkıyla yapan, yasa, yönetmelik ve etik kurallarına harfiyen uyan, gelen hastalara “müşteri” gibi değil “tedaviye ihtiyacı olan birer insan” gibi bakabilen özel hastaneleri tenzih ederek söylüyorum;

Son yıllarda özel hastaneler mantar gibi çoğalmakta, pek çoğu birbirleri ile rekabet halinde ayakta kalabilmek için “ticarethane” gibi faaliyet yürütmekte; “tedavi”ye değil, “paraya” odaklanmış durumdalar.

Bu çok ciddi bir sorundur.

Devlet bu gidişe acilen dur demelidir.

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