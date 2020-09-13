Özel ilaçlı dezenfekte

Mamak Belediyesi, çöp konteyneri yıkama aracı tarafından basınçlı solüsyon püskürtülerek ilçedeki tüm konteynerleri düzenli olarak temizliyor.

Konteynerler köpüklü su ile dezenfekte ediliyor ve kötü kokuların önüne geçiliyor. Aynı zamanda ilçe genelinde yeni çöp konteyneri dağıtma işlemine de devam eden Mamak Belediyesi, çöp toplama noktalarını da yıkıyor.

Özel araçlarla zaman ve iş gücü tasarrufu

Basınçlı solüsyon püskürtülerek iç ve dış kısımları ayrı ayrı yıkanan konteynerler ile halk sağlığını koruyan Mamak Belediyesi, 64 mahallede olası kötü koku oluşumunun önüne geçiyor. Her gün ayrı bir bölgede uygulama gerçekleştiren araçlar, bir konteyneri yaklaşık 10 dakikada tertemiz hale getirebiliyor. Konteyner yıkama işlemi için özel olarak üretilen araçların işleyişi ise şekilde gerçekleşiyor. Araç konteynerin önüne yanaştıktan sonra görevliler, çöp konteynerini kamyonun kaldırma kollarına sabitliyor. Hidrolik mekanizma ile ters çevrilen konteynerin içindeki atıklar, aracın depolama alanına boşaltılıyor. Bu işlemin ardından özel donanım devreye giriyor ve konteynerin iç bölümünü nozullardan püskürtülen basınçlı su ile yıkamaya başlıyor.

Çok kirli konteynerler için bu işlem birkaç kez tekrar ediliyor. Otomatik yıkama sonrası çıkan atık su, depolama haznesinden motorlu pompa ile aracın kirli su tankına gönderiliyor. Bu işlemin tamamlanması ile birlikte yere indirilen çöp konteynerinin dış yüzeyi önce köpükle yıkanıyor ardından basınçlı tabancayla durulama işlemi gerçekleştirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. İç yıkama işleminde kullanılan çamaşır suyu, konteynerlerin dezenfekte edilmesine olanak tanıyor. Araçların dış yıkama tankında ise su ile birlikte yağ sökücü deterjan ve dezenfektan karışımı kullanılıyor. Konteyner yıkama işleminde kullanılan özel donanımlı araçlar, iki ayrı işlemi bir arada yapabildiği için zaman ve iş gücü tasarrufu sağlıyor.