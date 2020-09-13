  • BIST 1.103
  • Altın 466,361
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Özel ilaçlı dezenfekte

Mamak Belediyesi, çöp konteyneri yıkama aracı tarafından basınçlı solüsyon püskürtülerek ilçedeki tüm konteynerleri düzenli olarak temizliyor.  
Özel ilaçlı dezenfekte

Konteynerler köpüklü su ile dezenfekte ediliyor ve kötü kokuların önüne geçiliyor. Aynı zamanda ilçe genelinde yeni çöp konteyneri dağıtma işlemine de devam eden Mamak Belediyesi, çöp toplama noktalarını da yıkıyor.

foto-(3)-017.jpeg

Özel araçlarla zaman ve iş gücü tasarrufu
Basınçlı solüsyon püskürtülerek iç ve dış kısımları ayrı ayrı yıkanan konteynerler ile halk sağlığını koruyan Mamak Belediyesi, 64 mahallede olası kötü koku oluşumunun önüne geçiyor. Her gün ayrı bir bölgede uygulama gerçekleştiren araçlar, bir konteyneri yaklaşık 10 dakikada tertemiz hale getirebiliyor. Konteyner yıkama işlemi için özel olarak üretilen araçların işleyişi ise şekilde gerçekleşiyor. Araç konteynerin önüne yanaştıktan sonra görevliler, çöp konteynerini kamyonun kaldırma kollarına sabitliyor. Hidrolik mekanizma ile ters çevrilen konteynerin içindeki atıklar, aracın depolama alanına boşaltılıyor. Bu işlemin ardından özel donanım devreye giriyor ve konteynerin iç bölümünü nozullardan püskürtülen basınçlı su ile yıkamaya başlıyor.

foto-(6)-011.jpeg

Çok kirli konteynerler için bu işlem birkaç kez tekrar ediliyor. Otomatik yıkama sonrası çıkan atık su, depolama haznesinden motorlu pompa ile aracın kirli su tankına gönderiliyor. Bu işlemin tamamlanması ile birlikte yere indirilen çöp konteynerinin dış yüzeyi önce köpükle yıkanıyor ardından basınçlı tabancayla durulama işlemi gerçekleştirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. İç yıkama işleminde kullanılan çamaşır suyu, konteynerlerin dezenfekte edilmesine olanak tanıyor. Araçların dış yıkama tankında ise su ile birlikte yağ sökücü deterjan ve dezenfektan karışımı kullanılıyor. Konteyner yıkama işleminde kullanılan özel donanımlı araçlar, iki ayrı işlemi bir arada yapabildiği için zaman ve iş gücü tasarrufu sağlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tedbiri elden bırakmıyor12 Eylül 2020 Cumartesi 01:02
  • Konya Yolu tamamlanıyor12 Eylül 2020 Cumartesi 00:30
  • Başkan Köse ve Kaymakam Sırmalı’dan maske ve hijyen denetimi11 Eylül 2020 Cuma 05:35
  • Engeller kalktı, 674 aileye odun oldu11 Eylül 2020 Cuma 04:34
  • Üniversite öğrencilerine burs müjdesi 11 Eylül 2020 Cuma 03:32
  • Pursaklar’da Enfeksiyona Karşı Dezenfeksiyon11 Eylül 2020 Cuma 02:47
  • Engelsiz Yaşam Merkezi'nden başarı hikayesi11 Eylül 2020 Cuma 02:32
  • Koronaya karşı farkındalık tişörtleri dağıtıldı11 Eylül 2020 Cuma 01:31
  • Sağlıkçılara aşure ikramı11 Eylül 2020 Cuma 01:01
  • Dünyanın dört bir yanından, pedal çevirmek için geldiler11 Eylül 2020 Cuma 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti