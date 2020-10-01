Özel işletmelere girişlerine de getirilsin

Gazetemize konuşan Cumhuriyet Fırını Akdere Şubesi İşletme Müdürü Ali Özen, kamuda olduğu gibi özel işletmelere girişlerde de HES kodu zorunluluğunun getirilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Fırını Mamak Akdere Şubesi İşletme Müdürü Ali Özen, koronavirüs tedbirlerine işletme olarak azami şekilde uyduklarını belirterek, “Maskesiz asla kimseyi almıyoruz, maskesi olmayana maske temin ediyoruz, masa ve sandalyelerimizde fiziki mesafeye dikkat ediyoruz, hijyene bu süreçte daha çok önem veriyoruz” dedi.

MÜŞTERİLER KURALLARA UYMAYA BAŞLADI

Müşterilerin de salgın tedbirlerine uyduklarını gazetemize anlatan Ali Özen, “Pandeminin ilk döneminde sosyal mesafeye hassasiyet gösterilmemişti; ancak son 2-3 aydır müşterilerimiz mesafesini korumaya, maske takmaya dikkat ediyor. Sadece orta yaştaki müşterilerimizin bir kısmı maske konusunda hassasiyet göstermiyor. Kimisi takmak istemiyor, kimisi koluna takıyor. Biz gereken uyarıları yapıyoruz” diye konuştu.

MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALI UYGULANIYOR

Özen, salgına karşı alınan tüm tedbirleri işletmede harfiyen uygulamaya çalıştıklarını kaydetti. Özen, “Masa ve sandalyelerimiz belirlenen kriterlere göre ayarlandı. Hijyen konusunda eskiden olduğu gibi yine hassasız. El dezenfektanlarımız var, lavabolar sürekli temizlenerek dezenfekte ediliyor. İşletme geneli sıkça dezenfekte yapılıyor. Girişlerde ateşler ölçülüyor, maske veriyoruz girişlerde, masalarda özel dezenfektanlar bulunuyor. Şimdi müşteri ilave sandalye istese bulaş riskinden dolayı veremiyoruz. Garsonlarımız da mesafeye ve hijyene dikkat ediyor. Çalışanlarımız maskeyi asla çıkarmıyor. Ürünlerimizi tek kullanımlık eldivenlerle alıyoruz. Önceden pastalarımız açık gelirdi şimdi kapalı kutular içerisinde geliyor” ifadelerini kullandı.

ÖZEL İŞLETMELERE DE HES KODU İLE GİRİLEBİLİR

Kovid-19 teşhisi konulan veya karantinası bulunan kişilerin yasakları delerek müşteri olarak gelebileceği konusunda uyarılarda bulunan Özen, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine şu öneriyi sundu: “Her gelen müşterinin kovid-19 tanısı olduğunu ya da karantinasının olup olmadığını anlama gibi bir şansımız yok. Karantinada olması gerekirken buraya müşteri olarak gelenler olabilir. Gelen her müşteriye normal müşteri gibi davranmak zorundayız. HES kodu uygulaması resmi kurumlarda olduğu gibi özel işletmelerde de yaygınlaştırılması gerekiyor. Gelen müşterinin HES kodu ile girmesi bu noktada daha uygun olabilir. Bunun daha da yaygınlaştırılması, yetkilerin özel sektör üzerinde uygulama geliştirmesi gerekmekte. Bu şekilde biz de kimin hasta, kimin karantinası var onu görebiliriz.”

KARANTİNAYA UYULMALI

Özen, karantina sürecine insanların riayet etmesi gerektiğini belirterek, “Hasta olan kimse karantinası döneminde dışarıya çıkmasın. Benim kronik hastalığım var. Şu an bir sıkıntım yok; ama bir hastanın da gelip bana bu hastalığı bulaştırmasını istemem. Vatandaşların bu konuda biraz daha duyarlı davranması lazım. Karantina dönemi asla delinmemeli. Öyle durumlarda ihtiyaçlarını biz de karşılarız. Karantinadakilere eve paket götürüyoruz” sözlerini kaydetti.

SALGINDAN DOLAYI EKONOMİK ZORLUK YAŞADIK

Salgından dolayı ekonomik olarak zorluklar yaşadıklarını anlatan Özen, “Fırın olduğumuz için istisnai grupta yer alıyoruz sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde bile açıktık. Halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Ancak kapalı olduğumuz günlerde kafe ve pastane bölümümüz açık olmadığından dolayı cirolarımız ciddi derecede düştü. Birçok arkadaşımızı ücretsiz izne göndermek zorunda kaldık. Sadece fırın olarak hizmet verebildik. Fırın bölümümüz olduğu için ayakta kalabildik. Kişisel ve işletmenin ödemeleri 3 ay ertelense de tekrar ödemelerin başlaması ile bir hayli zorlandık. Devlet tarafından verilen desteğe başvurduk, bize çok cüzi bir destek çıktı” ifadelerine yer verdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-