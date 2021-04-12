Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada

Milli Savunma Bakanlığı'nca Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışının görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı.
12 Nisan 2021 Pazartesi 14:57
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı" denildi.
Görüntülerde, askeri uçağa binen Özel Kuvvetler'in, gece saatlerinde atlayış anları yer aldı.
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