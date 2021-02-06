Özel öğrenciler, atıklardan ürettikleri toprakla çiçek yetiştiriyor

KONYA'daki Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler, atık çay posasını, dökülen yaprakları ve biçilen çimleri kompost toprağa (atıkların öğütülerek doğal gübreye dönüşmesi) dönüştürüyor.

Meram ilçesinde, Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından yürütülen ve geri dönüşüm yoluyla kompost toprak yapımını içeren 'KOP ile Doğaya Dönüşüm Projesi' model çalışma oluyor. Atık çay posası, yapraklar hatta çimlerden kompost toprak elde ediliyor. Öğrenciler, elde ettiği bu toprakla da öğretmenleri öncülüğünde okulun bahçesindeki serada çeşitli bitkiler yetiştiriyor. Proje sayesinde özel eğitim öğrencilerine, modern sulama yöntemleri ve tarımda sürdürülebilirlik konusunda eğitimlerin verilmesi amaçlanıyor.

'ÇİÇEKÇİLERE GÖNDERİYORUZ, KATKI SAĞLIYOR'

Okul müdürü Meral Akpınar, 16 öğrencinin Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında, Macaristan ile Viyana'ya gittiğini ve orada atıkların boşa gitmediğini ve tüm okullarda kompost toprak yapıldığını görünce aynı projeyi kendi okullarında hayata geçirdiklerini belirtti. Akpınar, ''Proje için KOP'a başvurduk ve projemiz kabul edildi. Kompostu tanıtmak için çok çalıştık, mücadele ettik. Kompost doğada yetişen çay posası, yaprak ve çim gibi bitkileri burada biriktirip aldığımız makine aracılığıyla toprak üretmeye başladık. Konya Büyükşehir Belediyesi de bize önemli ölçüde destek veriyor. Burada kendi toprağımızı üreterek, kendi seramızda, kendi bitkilerimizi yetiştirerek, kendi saksılarımızı yaparak öğrencilerimize terapi veriyoruz. Yaptığımız toprakları aynı zamanda döner sermayemiz kapsamında satıyoruz. Birçok çiçekçiye gönderiyoruz. Bu da öğrencilerimize katkı sağlıyor" diye konuştu.

Uygulamanın, öğrencilerin bitkileri öğrenmesine de aracı olduğunu kaydeden Akpınar, ''Sebze ve meyveleri bir araya topladık. Çünkü çoğu öğrencimiz, çileğin nerede yetiştiğini bilmiyor. Marulun, soğanın ve sarımsağın nerede yetiştiğini bilmeyen öğrencilerimiz var. Biz bunları öğretmek için yapıyoruz. Hatta yaz ayında öğrencilerimizle birlikte menemen partisi veriyoruz. Bu tarz etkinliklerimize de yer veriyoruz'' dedi.

'TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN OKUL'

Meral Akpınar, üreten bir okul olduklarını belirterek, ''Tüketen değil, üreten bir okuluz. Saksıdan toprağa kadar her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Biliyorsunuz ki Konya bir tarım şehri ve özel öğrencilerimizle Konya'mıza katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

'TARIMA ENGEL YOK'

Birçok projeyi de yürüttüklerini söyleyen Akpınar, ''Bizim en büyük projemiz 'Tarıma engel yok' projesiyle tüm özel eğitim okullarımızda öğrencilerimizi toprakla buluşturuyoruz. Burası sadece okul değil. Burası aynı zamanda bir yaşam alanıdır. 'Bu okulda hayat var' diyoruz. Bu sloganla devam ediyoruz ve öğrencilerimiz buraya gelip rehabilite oluyorlar. İkinci bir seraya da ihtiyacımız olacak. Ürettiğimiz her çiçek ya raflarda ya da serada olacak. O nedenle seramız yetmiyor destekleri bekliyoruz" dedi.