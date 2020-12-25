Özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği ödemelerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

Tebliğe göre ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak.