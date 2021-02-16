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Özel okul ücretine ilişkin önemli karar! Kısmen iade edilecek

İzmir Tüketici Hakem Heyeti, pandemi nedeniyle özel okul ücretinin veliye kısmen iadesine karar verdi.
Özel okul ücretine ilişkin önemli karar! Kısmen iade edilecek

İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bir velinin Kovid-19 salgını nedeniyle hizmetin sözleşmede belirtildiği şekilde verilemediği gerekçesiyle özel okul hakkında yaptığı başvuru üzerine, eğitim ücretinin kısmen iadesini kararlaştırdı.

Kentte çocuğu özel okula devam eden İ.A, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okulla 29 bin lira bedelli eğitim sözleşmesi imzaladığı ancak salgın nedeniyle belirtilen şartlarda hizmet alamadığı şikayetiyle İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

İ.A, başvurusunda 10 bin 242 lira 9 kuruşluk eğitim ve yemek bedelinin tarafına iadesini talep etti.

Heyet, tarafların savunmasını aldıktan sonra, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulüne ve 4 bin 369 lira 62 kuruşun iadesine karar verdi.

"KARARLA TÜKETİCİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMİŞTİR"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, AA muhabirine, heyetin detaylı inceleme sonucu, salgın nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verilebildiğini saptadığını, buna göre hesaplama yaptığını belirtti.

Uçan, şunları kaydetti:

"Heyet, salgın nedeniyle eğitim hizmetleri yönünden kısmı ifa imkansızlığı bulunduğunu ve maliyette yüzde 36,71 azalma olduğunu belirlemiş, 60 günlük eğitim hizmetine tekabül eden miktarın iadesine karar vermiştir. Derneğimizin görüşü de bu yöndeydi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicilerin mağduriyeti gidermiştir."

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