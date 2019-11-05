Özel plan hazırlanıyor

İklim değişikliğinin Türkiye’ye etkilerine yönelik çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 7 coğrafi bölge için ‘Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları’ hazırladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin Türkiye’ye etkilerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesi için de Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarının hazırlandığını kaydetti. Bakan Kurum, planlarla birlikte bölgeler özelinde iklim değişikliğine ilişkin “azaltım” ve “uyum” eylemlerinin belirleneceğini kaydetti.

Bakan Murat Kurum, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in iklim değişikliğinin Türkiye’ye etkileri ve bu konuda yürütülen çalışmalara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum şunları kaydetti:

‘Azaltım’ ‘uyum’ eylemi

“İklim değişikliği etkilerinden en fazla etkilenen bölgelerimizden biri olan Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel, taşkın ve heyelan gibi afetler nedeniyle önemli ekonomik, sosyal ve çevresel zararlara sebep olan olaylar bölge özelinde eylem tedbirlerinin alınmasını gerekli kılmıştır. Bakanlığımız koordinasyonu ve teknik desteği ile Karadeniz Bölgesi’nin iklim değişikliğine karşı direncinin artırılması amacıyla bölge ve şehir ölçeğinde ele alınması gereken eylem ihtiyaçlarının tespit edilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanmıştır.”

Bakan Kurum, Karadeniz Bölgesi ile birlikte Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde “etki-etkilenilebilirlik” çalışması başlatıldığını bildirdi. Kurum, bölgeler özelinde iklim değişikliğine ilişkin “azaltım” ve “uyum” eylemlerinin belirlenmesi amacıyla Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarının hazırlanması konusundaki faaliyetlerin sürdüğünü kaydetti.