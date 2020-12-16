Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu 10 ayda 18,1 milyar dolar azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, ekim sonu itibarıyla 161,2 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün ekim ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 7,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 161,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ekimde 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 18,1 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 845 milyon dolar azalarak 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, ekimde 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,8 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 674 milyon dolarlık düşüşle 20,6 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar düştü, tahvil stoku da 1,1 milyar dolar azalarak 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10,2 milyar dolar geriledi, tahvil stoku da 49 milyon dolarlık düşüşle 7,1 milyar dolara indi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 104 milyon dolarlık azalışla 5,5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 415 milyon dolarlık düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 40,7 milyar dolar

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, ekimde geçen yılın sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 16,1 milyar dolar azalarak 109,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 950 milyon dolar gerileyerek 7,5 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,2 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,4'ünü dolar, yüzde 33,8'ini avro, yüzde 2,1'ini Türk lirası ve yüzde 1,7'sini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 7,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,4'ünün dolar, yüzde 39'unun avro, yüzde 17,4'ünün Türk lirası ve yüzde 3,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,5'ini finansal kuruluşlar, yüzde 56,5'ini ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 16,3'ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar dolar olduğu gözlendi.