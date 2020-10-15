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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ağustosta azaldı

Özel sektörün ağustos ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 162,2 milyar dolara geriledi.
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ağustosta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 16,9 milyar dolar azalarak 162,2 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 333 milyon dolar gerileyerek 8,4 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, ağustosta 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 592 milyon dolarlık düşüşle 20,6 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,8 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 9,3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 696 milyon dolar düşüşle 6,5 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, ağustosta 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 458 milyon dolar artışla 6,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 345 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 42,1 milyar dolar
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, ağustosta geçen yılın sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 15,3 milyar dolar azalarak 110,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 417 milyon dolar azalarak 8 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,2 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62'sini dolar, yüzde 34,2'sini avro, yüzde 2,2'sini Türk lirası ve yüzde 1,6'sını ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 42,8'inin dolar, yüzde 38,7'sinin avro, yüzde 16,1'inin Türk lirası ve yüzde 2,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,6'sını finansal kuruluşlar, yüzde 56,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,2'sini finansal kuruluşların, yüzde 16,8'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar olduğu gözlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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