  • BIST 1.105
  • Altın 471,691
  • Dolar 7,3603
  • Euro 8,7860
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, haziranda 2019 sonuna göre 17,9 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolara geriledi.
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı

Özel sektörün haziran ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,5 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 161,6 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, haziranda 2019 yıl sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 17,9 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 509 milyon dolar gerileyerek 8,5 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, haziranda 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar dolarlık düşüşle 20,1 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10,2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 634 milyon dolar düşüşle 7 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, haziranda 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 80 milyon dolar artışla 5,8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 256 milyon dolar düşüşle 1,5 milyar ABD dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 42,1 milyar dolar
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, haziranda geçen yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 15,1 milyar dolar azalarak 110,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 527 milyon dolar azalarak 8,2 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,4'ünü dolar, yüzde 32,2'sini avro, yüzde 2,7'sini Türk lirası ve yüzde 0,7'sini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 35,3'ünün dolar, yüzde 41'inin avro, yüzde 22,3'ünün Türk lirası ve yüzde 1,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 44'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 56'sını ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi.

Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 20,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar olduğu gözlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanlığının ilk 'Kriminal Laboratuvarı' hizmete hazır19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:43
  • Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:42
  • Borsa güne yükselişle başladı19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:42
  • Adıyaman'ın 'yerli bal arıları' çoğaltılacak19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:05
  • Türk kruvaziyer limanı işletmecisine uluslararası ödül19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:08
  • TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:07
  • Ortopedik engellilerin erişimine sunulan ATM sayısı 2 katına çıktı18 Ağustos 2020 Salı 16:15
  • DEİK Başkanı Olpak: Pandemi sürecinde globalleşmeden çok yerelleşme konuşulacak18 Ağustos 2020 Salı 16:14
  • TCMB'den geleneksel yöntemli repo ihalesi18 Ağustos 2020 Salı 12:39
  • Almanya'ya en çok kiraz, Rusya'ya şeftali satıldı18 Ağustos 2020 Salı 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti