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Özel solüsyona temizlik yapıldı

Çankaya Belediyesi, koronavirüse karşı ülke genelinde alınan kararları göz önünde bulundurarak, toplum sağlığı için insan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde ilaçlı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Özel solüsyona temizlik yapıldı

Önceki gün Kızılay bölgesinde çalışma yapan 22 kişilik ekip, dün de solüsyonlu özel temizlik malzemeleriyle Kuğulu Park ile Tunalı Hilmi Caddesi kaldırımlarını temizledi. Özel kıyafetli maskeli temizlik görevlileri, yürüyüş alanları ve kaldırımların yanı sıra oyun parklarını, bankları da temizledi. Özellikle çocukların zaman geçirdiği parklardaki oyuncaklar, yoğun şekilde fırçalanarak mikroplardan arındırıldı. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çok ciddi bir salgın tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tüm önlemlerimizi alarak ve bilinçli hareket ederek bu zor günleri en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Virüsün yayılmaması için sosyal mesafe koymamız zorunlu hale geldi. Halkımızı sağduyulu davranmaya ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya davet ediyorum” diye konuştu.

CADDE VE SOKAKLARDA ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Ekipler, Esat Caddesi, Sakarya Caddesi, Selanik Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Yüksel Caddesi, Karanfil Sokak, Konur Sokak, İnkılap Sokak, Bayındır Sokak ve çevrelerinde ilaçlı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

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