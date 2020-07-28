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Özel sporcu Ali Topaloğlu rekorunu geliştirmeyi hedefliyor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu 22 yaşındaki özel sporcu Ali Topaloğlu, ekim ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Trisome Oyunları'nda gülle atmada kendisine ait rekoru geliştirerek bir kez daha birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.
Özel sporcu Ali Topaloğlu rekorunu geliştirmeyi hedefliyor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu 22 yaşındaki özel sporcu Ali Topaloğlu, Antalya'da düzenlenecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nda kendi rekorunu geliştirerek şampiyon olmayı hedefliyor.

Canik Belediyespor sporcusu Ali Topaloğlu, son 6 yılda katıldığı uluslararası 5 şampiyonada 10 kez Türk bayrağını göndere çektirmeyi başardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay antrenmanlarını evinde sürdüren şampiyon sporcu, normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle yeniden atletizm sahasında çalışmalara başladı.

Milli atlet Ali Topaloğlu, Finlandiya'da geçen yıl düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada 10.96'lık derecesiyle elde ettiği dünya rekorunu Antalya'da yapılacak organizasyonda geliştirmeyi de hedefliyor.

Antrenör Musa Davulcu, AA muhabirine, salgın sürecinin herkes gibi kendilerini de olumsuz etkilediğini, sporcularının bu süreçte çalışmalarını evde sürdürdüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle ekim ayına ertelenen Dünya Trisome Oyunları'na yoğun şekilde hazırlandıklarını aktaran Davulcu, "Kısıtlamaların kalkması ile yeniden sahada antrenmanlarına başladık. Ali, milli takımın en başarılı sporcularından biri. Hedefimiz gülle, disk ve cirit atma branşlarında altın madalya kazanarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Ali, bu zamana kadar katıldığı bütün yarışmalardan alnının akıyla İstiklal Marşı'mızı okutarak çıktı." diye konuştu.

Ali Topaloğlu'nun kazandığı başarılarla engelli sporculara da örnek olduğunu vurgulayan Davulcu, "Onun sayesinde birçok kişi, spor ile tanıştı. Onlar da kapalı kapılar ardından çıkıp aileleriyle topluma karışabiliyor. Örnek olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ali Topaloğlu ise Antalya'da yapılacak organizasyona en iyi şekilde hazırlandığını, kendi rekorunu kırarak şampiyon olmak istediğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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