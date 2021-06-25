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Özel sporcu Fatma Damla Altın, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "İlk defa üç özel sporcumuzla paralimpik oyunlarında federasyonumuzu ve ülkemizi temsil edeceğiz." dedi.
Özel sporcu Fatma Damla Altın, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Dünya şampiyonu özel sporcu Fatma Damla Altın, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz'dan sonra Fatma Damla Altın'ın da oyunlara kota aldığını belirterek, "Özel sporcular tarihinde ilk defa üç özel sporcumuzla paralimpik oyunlarında federasyonumuzu ve ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tokyo'da madalya hedeflediklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda özel sporcular ailemizin desek ve dualarıyla madalya kazanarak, özel sporcular tarihinde bir ilki daha başarmak olacaktır. Bugün Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından 'sporcuların yüksek performanslarına' göre ilan edilerek üçüncü kotayı alan sporcumuz Fatma Damla Altın'ı, antrenörü Aytunç Göz'ü ve emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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