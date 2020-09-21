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Özellerdeki testler cep yakıyor

Özel hastanelerdeki koronavirüs test fiyatları adeta cep yakıyor. Test için özel hastaneleri tercih edenler 500 TL’yi bulan kabarık faturalarla karşı karşıya kalıyor. Vatandaşlar, özellerin fahiş fiyatlarından şikayetçi!
Özellerdeki testler cep yakıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre devlet hastanelerinde günde 100 bini aşkın korona testi yapılıyor. Test hizmetini bu süreçte özel hastaneler de karşılıyor. Test yaptırmak isteyenler devlet hastanesi yerine özel hastaneleri tercih etmeleri durumunda belli bir faturayla karşı karşıya kalıyor. 500 TL’ye kadar ulaşan özeldeki korona testleri vatandaşın adeta cebini yakıyor. Vatandaş ise özel hastanelerdeki bu test hizmetinin fahiş fiyatlara ulaşmasından tepkili!

ÖZEL HASTANELERDE DE TEST YOĞUNLUĞU 
Özel hastanelerin de korona tespiti için PCR test hizmeti vermesinin ardından özellerde de yoğunluk oluştu. “Koronaya yakalandım mı acaba?” endişesini yaşayan, koronavirüs semptomlarından biri görünen veya yurt dışına çıkacak olanlar gideceği ülke tarafından PCR testi istemesi nedeniyle test yaptırmaya koşuyor. Yoğunluktan ötürü devlet hastanelerindeki test kuyruğuna girmek isteyenler, test hizmeti sunan özel hastanelerde soluğu alıyor. 

Özel hastanede koronavirüs testi 250 TL! | Ege TelgrafPAKET HALİNDE TEST HİZMETİ 
Muhabirimiz Ankara’daki özel hastanelerin koronavirüs test tarifelerini araştırdı. Görüştüğümüz özel hastaneler, test için müşterilerine paket halinde bir hizmet sunuyor. Arayan müşteriye Kovid-19 PCR testinin isteği bağlı yapıldığının altı özellikle çiziliyor. Türkiye’nin dört bir yanında şubesi olan geniş kapsamlı hastaneler, PCR ve kan tahlillerinin yer aldığı ‘Kovid-19 Değerlendirme Paketi’ adı verilen hizmete 500 TL fatura çıkarıyor.  Yapılacak testlerin Acil servislerde çalışıldığı ve İstanbul dışında yer alan hastanelerde sonuçların iki gün içinde teslim edildiği belirtiliyor. Ankara’da hizmet veren bazı hastanelerin test tarifesi ise 250 TL’den başlıyor ve yapılan işleme göre fiyatta değişkenlik görülebiliyor. 

KABARIK FATURALARA TEPKİ 
Özel hastanelerin korona testi için çıkardıkları kabarık fiyat tarifelerine vatandaşlar tepki gösteriyor. Vatandaşlar, “Devlet hastanelerinde aşırı bir yoğunluk var. Bulaş riskini azaltmak için özel hastanelere test yaptırmaya gidiyoruz; ancak bize 500 TL gibi bir ücret çıkarıyorlar. Bu fiyatlar çok pahalı. Devletimizin, Sağlık Bakanlığının buna müsaade etmemesi gerekiyor” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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