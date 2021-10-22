Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 15 uzman yardımcısı alınacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 15 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖİB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumda boş bulunan genel idare hizmetleri sınıfında 7’nci dereceden 15 kadroya atama yapılacak.

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, hukuk fakültesinden, şehir ve bölge planlama programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar açılan sınava başvurabilecek.

Ankara'da yapılacak uzman yardımcılığı giriş sınavının tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri "https://www.oib.gov.tr" internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Sözlü usulle gerçekleştirilecek giriş sınavına 12-22 Kasım'da başvuru yapılabilecek. Başvurular, ÖİB'nin "https://www.oib.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Başvuru şartlarına ve ayrıntılı bilgiye söz konusu ilandan veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının telefon numaralarından ulaşılabiliyor.