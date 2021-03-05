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Özelleştirme İdaresi, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'daki 3 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki üç taşınmazın satışına onay verdi.
Özelleştirme İdaresi, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'daki 3 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'ndeki 7 bin 355,34 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 6 milyon 380 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Emin Arslan'a satışı onaylandı.

Şirketin aynı mahallede bulunan 5 bin 795,44 metrekare yüzölçümlü taşınmazının yapılan ihalede 4 milyon 401 bin lirayla en yüksek teklifi veren Enver Karakeçili'ye, 2 bin 879,78 metrekare yüzölçümlü taşınmazının ise 2 milyon 640 bin lirayla yine en yüksek teklifi sunan Asia Otomotiv Yedek Parça Ltd. Şti.'ye satılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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