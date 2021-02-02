Özelleştirme İdaresi’nden satılık taşınmazların tam listesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı değişik illerde bulunan ve toplam büyüklükleri yüzbinlerce metre kare olan çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı. ÖİB'den satılık taşınmazların listesi ve ihale şartları şöyle:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı değişik illerde bulunan ve toplam büyüklükleri yüzbinlerce metre kare olan çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı.

İhale ile satılacak parseller Muğla, Yozgat, Ağrı, Ankara, Denizli, Samsun, Tokat gibi değişik illerde bulunuyor.

İhale ile satılacak olan taşınmazlar arasında Samsun Elifli’de bulunan toplam 101.452 metre kare arsalar ile üzerlerindeki yapılar da bulunuyor. Listede yine Ankara’dan Yenimahalle Susuz’daki bazı arsalar da yer alıyor.

Listede Ankara’da da Gölbaşı İncek’teki 111289 ada 9 parselde bulunan 2.146 metre kare arsa yer alıyor. Listede yine Ankara’dan Yenimahalle Susuz’daki bazı arsalar da bulunuyor.

Özelleştirme İdaresi ’nden satılık taşınmazların listesi için TIKLAYIN



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