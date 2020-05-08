Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü yönetmen Özer Kızıltan kimdir? Özer Kızıltan hangi filmleri çekti?

1963’te İstanbul’da dünyaya gelen ve ilk, orta, lise öğrenimini burada tamamlayan Özer Kızıltan , 1981'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Ancak 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ayrılarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'ne öğrenci olarak girdi.

Özer Kızıltan kimdir? Özer Kızıltan hangi filmleri çekti?

Özer Kızıltan , öğrencilik döneminde çektiği "Gözlerin Yeşilçamın Son Yangını" adlı filmle Adana Altın Koza Film Festivali Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini, aynı filmle İzmir Kısa Film Festivali'nde "Altın Artemis Ödülü"nü ve dönemin Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü'nü kazandı.

" Değirmen " adlı senaryosuyla 1991'de Kültür Bakanlığı Senaryo Ödülü'nü alan ve bu senaryoyu 35 mm. film olarak çeken yönetmen, 1992'de Kültür Bakanlığı'nın açtığı senaryo yarışmasında " Welcome Missouri " adlı senaryosuyla da ödüle layık görüldü.

Özer Kızıltan kimdir? Özer Kızıltan hangi filmleri çekti?

1993 yılında Yaşar Kemal'in "Kuşlar da Gitti" adlı eserinden uyarlayarak çektiği, " Son Kuşlar da Gitti " filmiyle birlikte, Prof. Sami Şekeroğlu danışmanlığında, Lisans diplomasını aldı. Mezuniyetinin ardından profesyonel alanda senarist, yönetmen ve danışman olarak çalışmaya başladı.

Kızıltan, tanıtım, eğitim ve reklam filmleri yönetmesinin yanı sıra 2000'de "Zümrüt/Gözlerin Aklıma Gelirse" adlı televizyon filminin de yönetmen koltuğuna oturdu.

Çalışmalarını 2002'de " Gülbeyaz " adlı yapımla birlikte televizyon dizilerinde yoğunlaştıran Özer Kızıltan , 2003'te " Kurşun Yarası ", 2004'te de " Müjgan Bey " ve " Yağmur Zamanı " dizilerini yönetti.

Kızıltan, 2005'te 35 mm. ile çektiği " Takva " filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 11 dalda ödül alırken, Kars Altın Kaz Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali, İstanbul Film Festivali ve SİYAD değerlendirmelerinde çeşitli ödüller kazandı.

Özer Kızıltan kimdir? Özer Kızıltan hangi filmleri çekti? Özer Kızıltan filmleri

Film ayrıca Berlin Film Festivali’nde "FIPRESCI", Saraybosna Film Festivalinde "En İyi Film", Estonya Film Festivali’nde "En İyi Film", Toronto Film Festivali’nde "Kültürel Yenilik Ödülü"nün sahibi oldu.

Özer Kızıltan, 2012-2019'da, mezun olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü eğitim kadrosunda yer alarak bilgi ve deneyimlerini gençlere aktardı.

Özer Kızıltan yönetmenliğini yaptığı filmler;

2017 Elimiz Mahkum

2016 Adam ve Çocuk

2016 Kayıp İnci

2016 Mahrumlar

2016 Aşkın 5 Hali

2015 Şehrin Melekleri

2015 Bana Adını Sor

2014 Hayat Yokuşu

2013 Tozlu Yollar

2011 Küçük Hanımefendi (1. sezon tv dizisi)

2011 Beni Unutma

2010 Sensiz Yaşayamam

2009 Elveda Rumeli (3. sezon tv dizisi)

2008 Son Ağa

2008 Karamel

2007 Yaralı Yürek

2007 Sessiz Fırtına

2006 Yalancı yarim

2006 Mavi Kuş

2006 Cemile

2005 Yanık Koza

2005 Takva

2004 Yağmur Zamanı

2003 Kurşun Yarası

2002 Gülbeyaz

2000 Zümrüt / Gözlerim Aklına Gelirse

1994 Son Kuşlar da Gitti

1993 Gözlerin Yeşilçamın Son Yangını