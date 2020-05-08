1963’te İstanbul’da dünyaya gelen ve ilk, orta, lise öğrenimini burada tamamlayan Özer Kızıltan, 1981'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Ancak 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ayrılarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'ne öğrenci olarak girdi.
Özer Kızıltan kimdir? Özer Kızıltan hangi filmleri çekti?
Özer Kızıltan, öğrencilik döneminde çektiği "Gözlerin Yeşilçamın Son Yangını" adlı filmle Adana Altın Koza Film Festivali Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini, aynı filmle İzmir Kısa Film Festivali'nde "Altın Artemis Ödülü"nü ve dönemin Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü'nü kazandı.
"Değirmen" adlı senaryosuyla 1991'de Kültür Bakanlığı Senaryo Ödülü'nü alan ve bu senaryoyu 35 mm. film olarak çeken yönetmen, 1992'de Kültür Bakanlığı'nın açtığı senaryo yarışmasında "Welcome Missouri" adlı senaryosuyla da ödüle layık görüldü.
Özer Kızıltan kimdir? Özer Kızıltan hangi filmleri çekti?
1993 yılında Yaşar Kemal'in "Kuşlar da Gitti" adlı eserinden uyarlayarak çektiği, "Son Kuşlar da Gitti" filmiyle birlikte, Prof. Sami Şekeroğlu danışmanlığında, Lisans diplomasını aldı. Mezuniyetinin ardından profesyonel alanda senarist, yönetmen ve danışman olarak çalışmaya başladı.
Kızıltan, tanıtım, eğitim ve reklam filmleri yönetmesinin yanı sıra 2000'de "Zümrüt/Gözlerin Aklıma Gelirse" adlı televizyon filminin de yönetmen koltuğuna oturdu.
Çalışmalarını 2002'de "Gülbeyaz" adlı yapımla birlikte televizyon dizilerinde yoğunlaştıran Özer Kızıltan, 2003'te "Kurşun Yarası", 2004'te de "Müjgan Bey" ve "Yağmur Zamanı" dizilerini yönetti.
Kızıltan, 2005'te 35 mm. ile çektiği "Takva" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 11 dalda ödül alırken, Kars Altın Kaz Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali, İstanbul Film Festivali ve SİYAD değerlendirmelerinde çeşitli ödüller kazandı.
Özer Kızıltan kimdir? Özer Kızıltan hangi filmleri çekti? Özer Kızıltan filmleri
Film ayrıca Berlin Film Festivali’nde "FIPRESCI", Saraybosna Film Festivalinde "En İyi Film", Estonya Film Festivali’nde "En İyi Film", Toronto Film Festivali’nde "Kültürel Yenilik Ödülü"nün sahibi oldu.
Özer Kızıltan, 2012-2019'da, mezun olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü eğitim kadrosunda yer alarak bilgi ve deneyimlerini gençlere aktardı.
Özer Kızıltan yönetmenliğini yaptığı filmler;
2017 Elimiz Mahkum
2016 Adam ve Çocuk
2016 Kayıp İnci
2016 Mahrumlar
2016 Aşkın 5 Hali
2015 Şehrin Melekleri
2015 Bana Adını Sor
2014 Hayat Yokuşu
2013 Tozlu Yollar
2011 Küçük Hanımefendi (1. sezon tv dizisi)
2011 Beni Unutma
2010 Sensiz Yaşayamam
2009 Elveda Rumeli (3. sezon tv dizisi)
2008 Son Ağa
2008 Karamel
2007 Yaralı Yürek
2007 Sessiz Fırtına
2006 Yalancı yarim
2006 Mavi Kuş
2006 Cemile
2005 Yanık Koza
2005 Takva
2004 Yağmur Zamanı
2003 Kurşun Yarası
2002 Gülbeyaz
2000 Zümrüt / Gözlerim Aklına Gelirse
1994 Son Kuşlar da Gitti
1993 Gözlerin Yeşilçamın Son Yangını
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