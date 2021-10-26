  • BIST 1.509,200
  • Altın 550,19
  • Dolar 9,5232
  • Euro 11,0669
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Özet Getirene Kitap Hediye

Gençlerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından, yeni bir kampanya başlatıldı.
Özet Getirene Kitap Hediye

Gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek için ilçeye birçok kütüphane kazandıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni eğitici ve öğretici projelere imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile herhangi bir kitabı okuyup özetini getiren gençlere, bunun karşılığında yeni bir kitap hediye edilecek.
Gençlerin kitaplarla olan bağlarını daha çok kuvvetlendirmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, çocukları teknolojik esaretten bir nebze olsun kurtarmak amacıyla böyle önemli bir kampanyayı başlattıklarını söyledi.

"Sevgili Gençler, okuduğunuz herhangi bir kitabın bir sayfa özetini yazın getirin, yeni kitabınızı biz hediye edelim"

Gençlere seslenen Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Okumak kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkıyoruz. Sevgili Gençler, okuduğunuz herhangi bir kitabın bir sayfa özetini yazın getirin, yeni kitabınızı biz hediye edelim’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk Kredi Otobüse27 Ekim 2021 Çarşamba 00:06
  • Belediyenin tarlasından halkın sofrasına27 Ekim 2021 Çarşamba 00:04
  • Çankırı Belediyesi Dört Yeni Araç Aldı27 Ekim 2021 Çarşamba 00:03
  • Cumhuriyet için koşacaklar27 Ekim 2021 Çarşamba 00:02
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Arsayı Satıyor27 Ekim 2021 Çarşamba 00:01
  • Yenimahalle’de Kabardinka rüzgarı esti 26 Ekim 2021 Salı 00:13
  • Sokak Hayvanları İçin Kulübeler Usta Ellerden Çıkıyor26 Ekim 2021 Salı 00:12
  • “Aile İçi İletişim” Semineri26 Ekim 2021 Salı 00:11
  • Pursaklar’da belediye çalışanına eğitim 26 Ekim 2021 Salı 00:10
  • Kızılcahamam’ın Bütçesi Kabul Edildi 26 Ekim 2021 Salı 00:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti